Leganés ha sido la segunda parada de la campaña oficial del partido Popular. Seguimos en las cercanias de Madrid porque desde hoy Mariano Rajoy se encierra a preparar el debate del próximo lunes frente a Rubalcaba. En los próximos días, Cospedal será la protagonista de los mítines centrales de la campaña popular. Este domingo en Badalona, ciudad donde gobierna el PP después de las últimas elecciones gracias su alcalde dual; despierta rechazo y pasiones al mismo tiempo, Xabier García Albioll.



Hoy en Leganés, sabiendo lo que podia estar pasando en Dos Hermanas, referencias al pasado de lo que representan unos, el pasado, y otros, el futuro.. Sobre todo, al remarcar la figura de los candidatos que le suceden en la lista por Madrid y que ha hecho disparar todos los rumores sobre si serán ministables o no. Rajoy ha subido un poco el tono con el que inició la campaña advirtiendo que se tendrán que dar explicaciones sobre la verguenza que nos "han dejado". Eso si, sin citar de nuevo la palabra Psoe, Rubalcaba o socialistas. Como telonera la presidenta de Madrid, dirigiendo la orquesta de los asistentes al mitin y subiendo un peldaño en su relación con Rajoy al escuchar elogios hasta ahora no escuchados.



Postdata; Me da lo mismo como cuenten ambos, populares o socialistas los asistentes al velodromo de Dos Hermanas. Cuando entre allí por primera vez me pregunté ¿Cómo es posible que aqui quepan el doble de personas que por ejemplo en el Palau Sant Jordi o el Palacio de los Deportes, siendo más pequeño que ambos?