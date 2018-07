Ir a un mítin del PSOE en Toledo, en el que está prevista la asistencia de José Bono pero no su intervención y creerse realmente que no va a hablar, eso es ciencia ficción. Entra más dentro de la realidad socialista, que mira al pasado glorioso para arropar a su líder con Felipes y Alfonsos, el exprimir a los suyos, a los de siempre, para vestir sus mítines, ya que Alfredo, sólo en el escenario, sabe a muy poca cosa.

A estas alturas a nadie se le escapa que el candidato del PSOE puede tener muchas virtudes oratorias pero la de calentar a las masas no está entre ellas. Y por mucho que cambie el envoltorio de las campañas electorales en la era digital, no nos engañemos, un mítin siempre será un mitin y el público que asiste a ellos quiere caña al adversario y si es con gracia y unas gotas de mala leche, mejor para el simpatizante que viene a entonarse y pasar un buen rato.

Y para esto, el ex presidente de Castilla La Mancha, es el hombre indicado, un animal político que te da un mítin hasta cuando te lo encuentras en un pasillo del Congreso es un valor seguro. Sale diez minutos al escenario y cumple y nos deja ejemplos como éste. "Gracias puñetas por no leer, coño!", pronunciado in crescendo y coronado por un aluvión de risas y aplausos. Se refería, ya se lo explico, al debate del lunes y le agradecía a Rubalcaba que no convirtiera sus intervenciones en un "ejercicio de lectura" como hizo Mariano Rajoy.

Unas cuantas como ésta y todos satisfechos. Ya está todo listo para que suba el profesor Rubalcaba. Así de primaria es la lógica de la campaña. Y funciona.