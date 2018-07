Albert Rivera: "Podemos y Colau utilizan el sufrimiento para hacer política de confrontación"

Antes de intervenir en un almuerzo informativo para explicar las propuestas de Ciudadanos en I+D+I, Rivera ha respondido así a la pregunta sobre los ataques sufridos hoy por la sede de su partido en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y la sede central en Barcelona, que ha sufrido un escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Rivera, que ha vuelto a reivindicar el "juego limpio" en campaña, ha dicho que en el caso del escrache de la PAH, le llama la atención que "Podemos, Colau e Iglesias intenten usar el sufrimiento de mucha gente para hacer política, y en este caso política de confrontación en plena campaña".

A la cuestión sobre si el ataque a la sede de Ciudadanos en Barcelona ha estado dirigido por Podemos, Rivera ha dicho que "es evidente que la señora Ada Colau no es de Ciudadanos".

Precisamente, en respuesta a las críticas vertidas ayer por Colau contra Rivera al que instó a "lavarse la boca" por hacer suyo el eslogan "sí se puede", ha dicho que probablemente el "Yes we can" del presidente de EEUU, Barack Obama, "será también de Colau".

Según Rivera, algunos están traspasando "líneas infranqueables" por la "virulencia" de sus críticas, y se ha referido al tweet "falso" inventado por la candidata del PSC, Carme Chacón, de la que todavía está "esperando que se disculpe personalmente" o del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, "sugiriendo que consumíamos drogas o los insultos del PP a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, por su aspecto físico".

Ha subrayado que se da la paradoja de que las "reivindicaciones de la PAH en Barcelona, el primer partido que las llevo al Parlamento de Cataluña fue Ciudadanos junto con ERC e ICV".

También ha señalado que la primera iniciativa para trabajar por la estafa de las preferentes también la hizo Ciudadanos.

Ha señalado que están de acuerdo en que debe haber una "ley de segunda oportunidad, de dación en pago" y "resarcirse a los estafados de las preferentes", pero ha dicho que no van a utilizar "plataformas de por medio como intenta hacer Podemos porque eso no está a la altura que se merece la política española".

Preguntado por la posibilidad de que Artur Mas hubiera llegado a un acuerdo con la CUP para ser investido presidente, publicada hoy por un periódico digital, Rivera ha dicho que no le extrañaría.

Ha asegurado que está convencido de que evitarán unas nuevas elecciones viendo que los sondeos "auguran un crecimiento aún mayor para Ciudadanos en unas elecciones anticipadas" y que "Junts Pel Sí se hunde", a lo que se une que "el 20D serán más los catalanes que apuesten por reformas que por ruptura".

Ha señalado que el "drama será que en vez de tener un presidente pretenderán tener cuatro, en vez de un Gobierno tendremos un comité por la sedición y Cataluña seguirá sin un gobierno serio y responsable".