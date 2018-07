Los líderes nacionales imploran un resultado favorable el 25S en las elecciones gallegas

Los líderes de las principales fuerzas políticas piden que se obtenga un buen resultado en los comicios del 25S. El presidente del PP y del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha pedido, así, que el próximo domingo en las urnas el candidato de su partido, Alberto Núñez Feijóo, tenga un apoyo masivo, que le permita revalidar su mayoría, porque la gente no quiere "ensoñaciones" ni "excentricidades".

En el Teatro Afundación, en Vigo, en el mitin de clausura de la campaña de las autonómicas ante un millar de personas, Rajoy ha recordado que su tierra, Galicia, quiere ser "moderada, razonable y solvente", y sus gentes ansían "bienestar para su familia y progreso para su país", y "de eso se trata", ha aprobado, y "no de las ensoñaciones o de las excentricidades que estamos viendo en diferentes fuerzas políticas".

El PP, ha manifestado, apuesta por la estabilidad, la solvencia, los resultados positivos, el sentido común y la moderación, razones por las cuales "no queremos gobiernos de división, ni de desgobierno, ni de extremismo". El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado huir de la confianza por las encuestas favorables, por el ambiente y por quienes le trasladan que lo van a votar por primera vez, y ha llamado a evitar una suerte de Brexit a la gallega.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido en Pontevedra que el PSOE es el partido que "representa a todas las generaciones", a los que nacieron antes, durante y después del franquismo. El líder socialista ha recalcado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "cómplice" de la corrupción porque no exigió la dimisión del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por el mensaje que envió al extesorero del partido Luis Bárcenas, por ejemplo.

En clave nacional, ha reprochado al PP su incapacidad de llegar a acuerdos con otros partidos para formar gobierno "y eso no es responsabilidad del PSOE, eso es responsabilidad del PP", ha reiterado, por lo que ha demandado que el domingo se vote socialismo. El candidato a la presidencia de la Xunta por el PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha rogado el voto para su partido con el objeto de abrir las puertas de "un futuro mejor".

Ha asegurado que tiene la responsabilidad de ofrecer a la gente "un futuro de esperanza" y que para ello retomará, entre otras cuestiones, el "diálogo con los agentes sociales que faltó durante todo este tiempo". El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado durante el mitin de cierre en A Coruña que piensa que "la mayoría de votantes del PP quiere que su partido apueste por la higiene" y ha dicho que no cree que estén "a gusto" con lo que ocurre en la actualidad.

"Si no se fían del Partido Popular, que confíen en nosotros. Si no se fían, pero saben que va a ganar las elecciones, ¿por qué no hacemos un voto útil para controlar el Partido Popular? No hay debate, todo el mundo sabe que va a ganar el PP. El debate es si va a hacer cambios o va a hacer lo que le da la gana", ha agregado.

Ha defendido que el voto a su opción "sirve para cambiar las cosas" porque en Ciudadanos no quieren "sillones" sino que buscan "cambio" en una comunidad en la que confía en entrar por primera vez en el Parlamento para defender la "libertad y la igualdad". "Le pido a los votantes del Partido Popular y a los que han votado alguna vez en partidos constitucionalistas viejos, que hoy confíen en el nuevo constitucionalismo", ha añadido durante el acto en el que ha respaldado a la aspirante a la Presidencia de su partido, Cristina Losada.

El candidato de En Marea, Luis Villares, ha solicitado el voto para hacer de Galicia un "mundo diferente" en el que impere la "dignidad" de las personas frente a "la desolación de siete años marcados por la corrupción sistémica" del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Villares ha aprovechado su última oportunidad para pedir el voto en un mitin en el que ha conseguido que los centenares de asistentes le coreasen que "¡No!, ¡No!" querían "los recortes, la corrupción y los robos" del PP y que "¡Sí! ¡ Sí!" querían "la dignidad, la justicia, la igualdad, y la alegría" que traerá En Marea.

La candidata del BNG, Ana Pontón, ha afirmado que el nacionalismo es "vital" para que Galicia tenga futuro y ha situado a su partido como "la esperanza" de un territorio que "necesita afecto y gente en política que esté para ser la voz de aquellos a quienes no quieren escuchar".

Así lo ha manifestado ante centenares de personas en el mitin de cierre de campaña del BNG, celebrado en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo, donde estuvo acompañada por el cabeza de lista por Pontevedra, Luis Bará, y por Montse Prado, Marta Dacosta y Alberte Mera, también integrantes de la candidatura.

Ana Pontón, que subió al atril y habló al público tras las intervenciones de sus compañeros, que a su vez estuvieron precedidos por la actuación de un grupo de gaiteros, se ha definido como una persona que "piensa que nada se hace sobre la individualidad, que todo se construye sobre lo colectivo".