Trump en Twitter: "Joe Biden no debería declararse ganador porque yo también podría hacerlo"

A unas horas de conocer de unos resultados electorales muy ambiguos, Donald Trump ha denunciado que su rival demócrata, Joe Biden, "no debería considerarse ganador" porque "él también podría hacerlo e insiste en que "los procedimientos judiciales acaban de comenzar".

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!