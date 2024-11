El próximo martes 5 de noviembre los estadounidenses decidirán quién será el próximo presidente o presidenta del país y una de las figuras más relevantes y poderosas del mundo.

Se trata de unos comicios trascendentales por el complicado escenario internacional actual. La ofensiva de Israel en Gaza, la guerra en Ucrania y el bloqueo a Rusia o la crisis migratoria son algunos de los temas cuya deriva dependerá de quién esté al frente de la presidencia de Estados Unidos en los próximos cuatro años.

El candidato republicano, Donald Trump, y la candidata demócrata, Kamala Harris, representan agendas con grandes diferencias ideológicas. Mientras los demócratas tienen como eje la lucha contra la violencia armada, los costes sanitarios, el cambio climático, el aborto legal o la defensa de los derechos de las personas LGBTI, los republicanos están más preocupados por la inmigración ilegal y la inflación.

La relevancia de estos comicios para Europa y el resto del mundo ha hecho que los líderes y los partidos políticos se posicionen a favor de uno de los candidatos.

Qué partidos en España apoyan a Kamala Harris

En el caso de España, el PSOE ha mostrado públicamente su apoyo a Kamala Harris. El pasado 23 de agosto, cuando Harris aceptó la candidatura demócrata a la presidencia, tras la retirada de Biden, los socialistas publicaron un mensaje en redes sociales celebrando su decisión:

"Desde el PSOE queremos enviar nuestro firme apoyo a Kamala Harris

para las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Por sociedades sin odio y derechos para todos, #CuandoLuchamosGanamos.

We are not going back".

En el Gobierno también se ha posicionado de forma clara a favor de Kamala Harris.

Tras el único cara a cara de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, que la "ganadora" había sido Harris y su triunfo era "bueno para todos".

Asimismo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, valoró que la candidata demócrata estuvo a la altura y fue, sin duda, la ganadora del debate. "Fantástica Kamala Harris, nos ha sorprendido", comentó la titular de Igualdad.

El portavoz del PSOE en la Cámara baja, Patxi López, también ha expresado su preferencia por la candidata demócrata: "Por supuesto que nosotros apoyamos a Kamala".

El PP, por su parte, se ha mostrado equidistante con los dos candidatos. Aunque los populares se alinean más con los postulados conservadores de los republicanos, el discurso extremista y xenófobo de Trump ha llevado al PP a desmarcarse del candidato republicano y la postura de Génova es que no tienen "homólogo" en Estados Unidos al que apoyar.