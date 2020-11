¿A qué hora se sabrán los resultados de las elecciones en Estados Unidos?

Las elecciones en Estados Unidos viven sus últimas horas antes de que se produzca un recuento de votos que funciona de manera diferente en cada estado y que se puede demorar en función del volumen de votantes.

Cabe recordar que la jornada electoral comienza la madrugada de este martes 3 de noviembre en España, una noche en la que puedes seguir la última hora de las elecciones en Estados Unidos con un programa especial que dirige Carlos Alsina y que enlaza con 'Más de uno'.

Cierre de urnas en cada estado

Las urnas se van cerrando en diferentes horarios según el estado. Así, a Indiana o Kentucky le siguen los colegios de Florida, New Hampshire, Virginia, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Texas, Wisconsin, Airzona, Nueva York, Iowa, Nevada o Dakota del Norte.

A las 5 de la madrugada hora española, termina el límite en la costa oeste, mientras que a las 06:00 horas cierran los colegios electorales de Alaska.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Una vez que cierran las urnas, a partir de las seis de la mañana, habrá una idea general de lo ocurrido durante la jornada electoral, aunque el resultado no estará ni mucho menos cerrado.

Durante los comicios de 2016, a partir de las cinco de la madrugada se conoció la victoria de Trump en lugares como Iowa, Georgia y Michigan, lo que dio una clara idea de que el republicano podía llegar a la Casa Blanca. Pasada una hora, Trump se puso por delante en Pennsylvania y la victoria de Clinton se veía cada vez más lejana.

Así, aunque probablemente se pueda conocer el ganador a partir de las 05:00 o 06:00 horas, todo depende de la igualdad en los votos electorales otorgados en cada estado, aunque los expertos señalan que podría darse una situación en la que el desenlace no se conozca hasta dentro de unos días o aproximadamente una semana.

Existe incertidumbre debido al volumen de votantes, el aumento del voto por correo y otras variantes de cada territorio que pueden ser decisivas para que Trump o Biden se lleven un estado clave.

Por ello, según informa The New York Times, solo ocho estados prevén haber llegado al 98% del recuento el día siguiente al que se producen las elecciones. Nueva York y Alaska no informarán sobre el voto por correo en la noche de las elecciones, mientras que Michigan y Pennsylvania -dos estados clave en el desenlace electoral- podrían tardar "varios días" en realizar el recuento completo.