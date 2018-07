Duran i Lleida: "Yo no quiero que Cataluña esté ni 20 segundos fuera de la UE"

El presidente de Unió asegura que "hay un problema, y es que hay una parte de la sociedad catalana que desearía otra España distinta ". Duran i Lleida subraya que "Cataluña forma parte de la Unión Europea porque forma para de España", y recuerda que "la independencia de Cataluña no se gana declarándola, se gana el día que te la reconozcan, y a mi juicio no te la van a reconocer".

El presidente de Unió, Josep Antonio Duran i Lleida, asegura que "hay un problema, y es que hay una parte de la sociedad catalana que desearía otra España distinta". Subraya que "unos no quieren reconocer que existe el problema, y otros entienden que la única salida del problema es la independencia". Asimismo, subraya que "Europa no quiere perder a nadie, pero es Cataluña la que se va de Europa".

Ante ello, Durán afirma que "Unió no va a votar por la independencia", sino por "el diálogo", ya que, en su opinión, "nunca es tarde y no hay otro instrumento".

En una entrevista en Espejo Público, Durán dice no arrepentirse de no haber roto antes con Convergència. Sin embargo, matiza que "no tenía sentido en plena crisis económica, dejar a Convergència en manos de ERC", pese a que "después Convergència opta por eso y por proponer la independencia, y Unió al no compartir esa hoja de ruta, se va".

En su opinión, "faltan estadistas y hay mucho político que busca simplemente el rédito electoral y hay que ir más allá".

Sobre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, dice que "piensan en las elecciones catalanas con el ojo en las generales", pero reconoce que es lógico, porque es un partido para el conjunto de España y "les es importante no tener un mal resultado en Cataluña".

El presidente de Unió asegura que "Europa no quiere perder a nadie, pero es Cataluña la que se va de Europa". Así, explica que "si me voy de España, me voy del Estado que tiene acuerdo con la UE, la OTAN... y después hay que llamar a la puerta", y se necesita unanimidad de los Estados para que entre de nuevo.

Durán explica que "todos creen necesario que para la indepenencia, necesitarán a la CUP, y ellos quieren salir de la UE". Por ello, subraya que "yo no quiero que Cataluña esté ni 20 segundos fuera de la UE".

En su opinión, "en Cataluña va a crearse, además de la incertidumbre, un Gobierno de izquierdas ingobernable". "Me preocupa la independencia", pero recuerda que "la independencia de Cataluña no se gana declarándola, se gana el día que te la reconozcan, y a mi juicio no te la van a reconocer".

Explica que hay que preguntarse si "existe o no un problema". Dice que la manifestación de la Diada del pasado 11 de septiembre, a la que él no asistió "porque no quiero la independencia", es "un hecho irrebatible".

En su opinión, "ni unos (PP), ni otros (PSOE), van a hacer una propuesta hasta que no acabe el ciclo electoral", cuando entonces "no tendrán otro remedio".

El líder de UDC ha augurado que el PP hará propuestas para el encaje de Cataluña tras las elecciones generales ya que si se mantienen los que "simplemente quieren la independencia" y los opositores que "van echando leña al fuego", no habrá "solución" al problema.

Explica Duran que "Europa no quiere que prospere un modelo de ruptura de Cataluña y sea a su vez miembro de la UE", porque sino el resto de ciudades en los demás países que quieren la independencia, lo harían. Dice que, entonces, "estaríamos en un modelo de rupturas de Estados; por eso no quiere Europa, y ante este problema hay que snetarse a dialogar".

"Cataluña forma parte de la Unión Europea porque forma parte de España", subraya Durán, y asegura que "Mas no está diciendo la verdad, o lo ignora, que sería mucho peor".

Preguntado sobre el 3%, dice irónico que si "no participa en decisiones políticas importantes..." cómo iba a tener idea de la contabilidad financiera de Convergència". Además, asegura que pone "la mano en el fuego por todo el mundo hasta que no se demuestre lo contrario".

Por qué Espadaler, y no Duran i Lleida

Dice que "Espadaler es el secretario general del partido, es más joven y lleva más tiempo conociendo la Generalitat".

Explica que "la gente pide renovación y nos pareció que el mejor entre todos nosotros sería Espadaler". No obstante, subraya que "yo estoy a disposición del partido".

Preguntado por el presidente de la Generalitat, "creo a Mas le ha faltado habilidad política y ha entregado Convergencia a ERC". En su opinión, "Mas está haciendo una apuesta más épica que realista". No obstante, cree que habrá muchos que le apoyen, sin saber que la CUP y demás "le van a dejar y no será él quien controle la agenda política el día 28" de septiembre.