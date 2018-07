Bosch se disculpa por colgar la estelada en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona

En un comunicado, el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch señala "me sabe mal todo lo que ha pasado, y habiendo reflexionado sobre mi acto, debo reconocer que no estuve acertado. Seguro que no era el momento ni era el gesto que hacía falta".

"Por eso, añade Bosch, quiero presentar mis disculpas a todos los que se hayan podido sentir heridos u ofendidos, los que hayan encontrado el hecho poco oportuno y, sobre todo, a los miles de personas que hace días que trabajan en el objetivo más noble que nos hemos marcado como pueblo, y que ahora hayan podido sentirse perjudicados".