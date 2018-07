Albiol reivindica que Rajoy haya hecho que "Puigdemont se marche a mil kilómetros de distancia"

En un mitin en Salou (Tarragona), junto a Rajoy, Albiol ha destacado que fue el líder del PP quien impulsó la aplicación del 155 en Cataluña, pese al recelo inicial de algunos partidos, y que ello ha significado "un bálsamo" para la sociedad catalana y que "hoy los catalanes sigamos siendo españoles".

Gracias a este artículo, ha añadido el líder del PPC ante unos 700 afiliados y simpatizantes, el Gobierno ha cerrado las embajadas catalanas y ha cesado al gobierno separatista de Carles Puigdemont, ahora refugiado en Bélgica.

Albiol ha asegurado, en este sentido, que Rajoy "representa la democracia" y Puigdemont el fanatismo. "Por eso somos mejores que ellos", ha añadido.

Ha advertido asimismo de que "aquí el que no respeta el Estado de Derecho tiene que pagar las consecuencias" y ha recordado que los que "ahora se muestran tan flamencos y chulos diciendo que no respetarán los resultados electorales" son los mismos que hace no mucho tiempo "no reconocían la legalidad española".

"Y ahora están en la cárcel y se van a pasar una temporadita en la cárcel", ha subrayado Albiol, que se ha mostrado convencido de que en las elecciones catalanas del 21 de diciembre el bloque constitucionalista va a derrotar al soberanismo en las urnas.

Estas elecciones, ha agregado, han de servir para poner "punto y final" a unas de las etapas "más grises" de la historia de Cataluña. "Por primera vez en cuarenta años tenemos la oportunidad de bajar la persiana del separatismo", ha incidido.

Por su parte, el candidato del PPC por Tarragona en las elecciones del 21D, Alejandro Fernández, ha apostado por aplicar "el método Rajoy" para restituir la economía y la convivencia en Cataluña y ha asegurado que su partido es garantía estabilidad, fiabilidad y futuro.

Fernández ha destacado que el PP es "especialista en arreglar cosas difíciles" y ha reivindicado que "el tiempo siempre le da la razón" a Mariano Rajoy, que pese a las dificultades políticas y económicas ha logrado convertir a España en una de las principales potencias europeas.

Al acto asisten también diversos cargos y dirigentes del partido de toda España, como la ministra Dolors Montserrat; la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes; el de Andalucía, Juanma Moreno; la de Navarra, Ana Beltrán, o el de Extremadura, José Antonio Morago.