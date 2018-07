Albert Rivera: "Cataluña ha hablado, después de mucho tiempo de miedo “

El candidato de Ciutadans, Albert Rivera, ha exigido al presidente Artur Mas que dimita de su cargo tras el "fracaso estrepitoso" en estas elecciones, porque, de no hacerlo, su formación presentará una moción de censura.

"Este presidente no puede presidir Cataluña, porque ha sacrificado la convivencia, la unión y la estabilidad económica. Le pedimos a CiU, y lo avanzo hoy, que busquen apoyos y una ronda con el resto de partidos, porque queremos otro presidente. No queremos que gobierno este presidente", ha dicho ante sus militantes. "Si no pasa esto -ha advertido-, si no se va por su propio pie y dimite, buscaremos apoyos para presentar una moción de censura".

Rivera mostró muy satisfecho con los resultados obtenidos por su partido, que logró triplicar sus escaños y lograr 9 representantes.

"Hay una Cataluña real que hoy ha hablado, que ha sido silenciada durante mucho tiempo, que tenía miedo por sentirse catalana y española", aseguró Rivera, que fue recibido con gritos de "President".

"Hoy más que nunca podemos decir que Cataluña es nuestra tierra, España nuestro país y Europa nuestro futuro", aseveró en catalán, pues una vez más repartió su discurso entre el catalán y el castellano.