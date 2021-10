Yolanda Díaz: "Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho este sábado que el Gobierno derogará la reforma laboral este mismo año "a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas" y "a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han tenido la intención de alterar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha en nuestro país".

Afirma que "el tiempo de la retórica ha acabado"

Durante su intervención en la jornada de clausura del 12º Congreso Confederal de CCOO que reelige a Unai Sordo como secretario general del sindicato, Díaz ha subrayado la "decisión inalterable para este mismo año" de derogar la reforma laboral del PP.

Entre aplausos y gritos de 'Sí se puede', Díaz ha hecho estas declaraciones en un acto en el que además de los delegados y los responsables de CCOO, también se encontraban el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey; el de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y la diputada de Podemos Aína Vidal, entre otros invitados.

La vicepresidenta segunda ha proclamado que "el tiempo de la retórica ha terminado" y que "ahora tocan hechos, no palabras, la ciudadanía no quiere la política que no cumple, que dice una cosa y, sin embargo, hace otra".

Seguirán subiendo el salario mínimo

También ha afirmado que "derogar la reforma laboral del PP es defender nuestra democracia y nuestro estado de bienestar, y eso es lo que vamos a hacer". Ha agregado que "vamos a culminar esta tarea ya avanzada" y que su compromiso con "el nuevo país que avanza", con "la mayoría parlamentaria progresista" y con el Gobierno de coalición es "total".

Del mismo modo, Díaz se ha referido también a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para decir que van a seguir subiéndolo y cumpliendo en el año 2022 y 2023 con esa senda de incremento "por convicción y por dignidad".