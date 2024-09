Yolanda Díaz es "optimista" sobre la reducción de la jornada laboral en la mesa de diálogo con los agentes sociales

El Ministerio de Trabajo busca lograr un acuerdo tripartito que incluya también a CEOE para sacar adelante el recorte de la jornada laboral, pero Yolanda Díaz ha advertido de que si no hay acuerdo, su ministerio y el Gobierno lo hará.

"Nadie en esa mesa tiene capacidad de veto. Digo esto para mandar un mensaje claro (...) No hay vetos en la mesa de diálogo social. Lo acabamos de demostrar hace unos meses con la subida del salario mínimo interprofesional. Queremos acuerdos, sí. Trabajamos para el acuerdo, sí. Es posible el acuerdo, sí", ha afirmado Díaz este domingo en el debate 'Por la reducción de la jornada laboral', el marco de la fiesta anual del PCE en Rivas Vaciamadrid en la que han participado los sindicatos.

Díaz ha incidido en que el debate gira entorno a la productividad, que tiene que ser de un reparto igual y en un marco en el que hay "beneficios y márgenes empresariales que son brutales".

"El empeño del Ministerio de Trabajo y de Sumar en el Gobierno por trabajar en ese Consejo de Productividad, para que pongamos al servicio de los trabajadores los márgenes empresariales y podamos distribuir sin lugar a dudas la riqueza en nuestro país", ha asegurado Díaz.

En el acto han intervenido también el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Patronal "irresponsable"

Por su parte, el también diputado de Sumar en el Congreso Enrique Santiago ha asegurado que van a seguir trabajando para reducir la jornada laboral: "Vamos a trabajar menos sin que nos reduzcan el salario", ha asegurado, tras acusar a la patronal de ser "tan sumamente irresponsable" en la mesas de negociación y de no querer "mejorar la vida de las personas".

"Lo más importante que ha demostrado el Ministerio de Trabajo en estos años, que mejorando las condiciones de trabajo lo que se mejora es la economía, las cifras macroeconómicas y las cifras microeconómicas. Vaya lección para tanto teórico neoliberal que siempre ha situado el supuesto axioma de que la única forma de que vaya bien la economía es empeorando las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Todo lo contrario", ha indicado Santiago.

Según Pepe Álvarez, no hay ningún argumento sólido contra la reducción del tiempo de trabajo

Mientras, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que es "importante" aplicar la reducción de jornada 37 horas y media porque no es un punto de llegada, es un camino de paso hacia la reducción de jornada que acerque España a los países de la Unión Europea.

Según Álvarez, no hay ningún argumento sólido contra la reducción del tiempo de trabajo y ha señalado que incluso cuando se escucha a "determinados empresarios", se llega a la conclusión de que dan más razones para implementar esta medida.

"Tenemos que conseguir que la mayoría de los ciudadanos les digan al Partido Popular que este es el camino, que el camino no es no hablar o no reconocer la necesidad de reducir el tiempo de trabajo", ha dicho Álvarez y ha indicado algo parecido sobre Junts.

"Os animo a trabajar porque esta batalla, sin lugar a dudas, la vamos a ganar", ha asegurado Álvarez, quien ha recordado las vacaciones fueron de las primeras conquistas del movimiento sindical. "No nacimos con ellas debajo del brazo".

Unai Sordo, por su parte, ha indicado que si no hubiese acuerdo tripartito con la patronal, habría que instar a la "mayoría progresista" para que hubiese una acción legislativa al respecto, aunque ha señalado a Junts y al PNV como posibles desestabilizadores de un acuerdo.

"¿Os pensáis que una persona que vota a Junts o que vota al PP, Sumar o PSOE no ve con simpatía algo tan de sentido común como es que se pueda reducir la jornada de trabajo teniendo en cuenta todo lo que ha mejorado la productividad de las empresas y quién se ha apropiado de esa productividad?", se ha cuestionado Sordo.

Desconexión digital

Tanto Sordo como Díaz han hecho hincapié en la desconexión digital, un derecho que debe estar pautado: "Que no tengáis ninguna consecuencia laboral porque vuestro jefe o vuestra jefa os envía un email o un telegram o un whatsapp diciendo que tienes que hacer no sé qué fuera de tu jornada laboral", ha subrayado la ministra de Trabajo.