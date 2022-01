Yolanda Díaz convoca a los agentes sociales el 7 de febrero para negociar la subida del salario mínimo

LEER MÁS El salario mínimo tendrá nuevas subidas en 2022 y 2023: esta es la cantidad de dinero fijada por el Gobierno

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que ha convocado para el próximo 7 de febrero a sindicatos y patronal ​para empezar a negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, tras mantener un encuentro con el secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, durante su visita de dos días a Cataluña, Díaz ha asegurado: "Convoco la reunión el día 7 de febrero y lo hago para escuchar a los agentes sociales", ha dicho preguntada sobre la cuestión, sin concretar qué propondrá en este encuentro.

Yo no estoy haciendo política, subir el salario mínimo no es hacer política, es trabajar para los trabajadores

Reunión con representantes de los partidos políticos

Díaz no ha concretado si próximamente se va a reunir con representantes de los partidos políticos con los que el Gobierno espera contar para aprobar la reforma laboral en el Congreso, especialmente ERC. "No voy a desvelar nada, no puedo dar más que las gracias a ERC porque en las leyes difíciles, como la ley Rider, han mostrado su apoyo", ha recordado.

Me da un poco de pena que cuando se habla de una norma tan importante las razones que se aduzcan sean las de proyectos políticos

"Tenemos una relación extraordinaria y respeto las declaraciones de sus portavoces", ha dicho en referencia al rechazo que ha expresado Gabriel Rufián en el Congreso. Pero ha matizado: "Me da un poco de pena que cuando se habla de una norma tan importante las razones que se aduzcan sean las de proyectos políticos", ha dicho en referencia a la negativa de ERC a votar a favor de la reforma laboral. "Yo no estoy haciendo política, subir el salario mínimo no es hacer política, es trabajar para los trabajadores", ha asegurado.

Yolanda Díaz ha defendido además que "es muy difícil decir que no a esta ley", y ha destacado las mejoras salariales que supondrá para sectores como la hostelería, el metal o los servicios.

Los sindicatos piden subir el salario a 1.000 euros

El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, ha destacado que la subida del SMI durante estos años "ha sido compatible con la recuperación del empleo más rápida que hemos conocido tras una crisis". "En esta nueva negociación hay que mantener la senda de subida", ha escrito en su cuenta de twitter.

El salario mínimo actual es de 965 euros al mes y con 14 pagas después de que el Gobierno lo prorrogara el pasado diciembre a la espera de pactar con los agentes implicados la nueva cuantía.