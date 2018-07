Ya se puede pedir cita con Hacienda para la declaración de la renta

A partir de este miércoles quienes deseen asesoramiento de la Agencia Tributaria para hacer la declaración de la renta pueden pedir cita a través de la web de la Agencia Tributaria o por teléfono , aunque Hasta el próximo 10 de mayo no se podrá acudir a las oficinas. La campaña de la renta arrancó en Internet a principios del mes de abril, y desde entonces ya se han devuelto más de 1.400 millones de euros a más de 2 millones de contribuyentes, un 2% más que en el mismo período del año pasado.

Los contribuyentes pueden pedir desde este miércoles y hasta el próximo 29 de junio cita previa con la Agencia Tributaria (AEAT) para modificar o confeccionar la declaración de la renta de 2015. La solicitud se puede hacer por internet (www.agenciatributaria.es) o teléfono (901 22 33 44 o 91 553 00 71) en un servicio que estará operativo de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas.

La atención en oficinas comenzará el próximo 10 de mayo y acabará el 30 de junio. Pueden pedir cita previa para la declaración de renta 2015 los contribuyentes que no tengan rentas del trabajo superiores a 65.000 euros al año, ni rentas del capital mobiliario mayores de 15.000 euros.

También quienes no ejerzan actividades económicas en régimen de estimación directa y aquellos que no hayan realizado más de dos transmisiones patrimoniales. Tampoco deben tener más de un inmueble arrendado ni rentas derivadas de regímenes especiales, salvo imputaciones de rentas inmobiliarias. Hacienda recuerda que no se confeccionarán declaraciones complementarias de años anteriores.