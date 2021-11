¿Van a cobrar menos los futuros pensionistas?

El pasado miércoles se publicó el Operational arrangement, el pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos del Plan de Recuperación. Según el acuerdo, el Ejecutivo se compromete a un nuevo recorte de las pensiones a cambio de recibir los fondos europeos.

En el documento, se señala que, a finales de 2022, España debe llevar a cabo "la entrada en vigor del ajuste del periodo de cómputo, alargándolo para el cálculo de la pensión de jubilación".

¿Qué supondría elevar el cómputo del cálculo para el dinero de la pensión?

Si finalmente se decide elevar a 35 años la fórmula, supondría un duro recorte a los jubilados españoles porque normalmente durante los primeros años de la carrera profesional lo normal es ganar menos salario, por lo que es una medida que haría bajar la media de las pensiones.

Según consta en el documento, la implementación prevista para ampliar el periodo de cálculo será progresiva, es decir, a partir de 2023 tras su aprobación antes del fin de 2022.

El enfado de Escrivá al preguntarle sobre el tema

El ministro ha dicho que elevar el periodo de cálculo de las pensiones no es una exigencia de Bruselas y, visiblemente molesto, negó que esta medida suponga un recorte en la cuantía de las prestaciones: "No, no y no. Rotundamente, no". Asimismo, explicó que lo que persigue la medida es hacer un sistema "más equitativo".

Escrivá aseguró no entender la polémica originada en los medios de comunicación: "A mí me parece una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando".

¿Cobrarán menos los futuros pensionistas?

Una de las cosas que más preocupa a los trabajadores actuales es si en un futuro se verán garantizadas sus pensiones. Por ello, en laSexta Noche han entrevistado al economista José María Camarero, periodista especializado en economía.

"Si lo que se hace es extender el periodo de cálculo de los últimos años que se han trabajado para calcular la pensión de forma general, las nuevas pensiones serán inferiores a las que deberían haber sido [...]. Es algo que ya está ocurriendo estos últimos años", afirma.

Asegura que en 2011, los años que se tomaban como referencia eran los últimos 15: "A partir de enero de 2022, serán 25 años y esta medida lo que ha provocado es que las nuevas pensiones que se han ido incorporando al sistema han sido de media hasta un 4% inferiores a lo que hubieran sido sin la reforma. Por tanto, si la ampliación es general, las pensiones futuras serán un poco más bajas".