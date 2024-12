Las uvas no se salva de la inflación: los españoles pagarán un 10% más esta Nochevieja

No se entienden unas campanadas sin uvas. El bien más preciado para despedir el año y que no puede faltar en ningún hogar de España. Los más despistados, están a tiempo de adquirirlas pero lo harán a un precio más elevado, como demostró el personaje de Mariano en aquel mítico episodio de Aquí no hay quien viva.

Sin embargo, hasta los que han sido precavidos se han enfrentado a un aumento de precio de la uva respecto al pasado año.

Un aumento del 10%

Según los datos de Mercamadrid, el precio máximo de la uva blanca sin semilla desde el 1 de octubre hasta el 30 de diciembre ha sido 6,50 euros/kilogramos, el precio mínimo 2 euros/kg y el más frecuente 3,94 euros/kg.

Si se tiene en cuenta esta última cifra, el coste de la uva se ha encarecido un 10 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se situó en 3,58 euros/kg, mientras que el precio máximo fue de 5,50 euros/kg.

No obstante, si se analiza el precio registrado otros años el encarecimiento es aún más elevado, pues en 2022 el precio de la uva blanca sin semilla, en el mismo periodo comparado, se situó en 2,34 euros/kg, un 68,4 % más cara.

La variedad aledo también se ha encarecido, pasando de los 1,51 euros/kg registrado en 2022, frente a los 3,13 euros/kg alcanzados la Navidad anterior y 3,10 euros/kg de este año.

En otros mercados centrales mayorista se ha seguido esta tendencia de alza de precios, como es el caso de Mercasevilla, donde la uva blanca sin semilla se vendió la pasada semana a 5,10 euros/kg, mientras que en el mismo periodo de la Navidad pasada alcanzó los 4,14 euros/kg.

Uva sin semilla

Con el paso de los años, la uva sin pepita ha ganado terreno y se ha convertido en la opción principal de los españoles. Para las 12 campanadas la que más se sigue consumiendo es la aledo, ha precisado la asociación Asomafrut, en referencia a una variedad que se cultiva sobre todo en la provincia de Alicante, de racimos grandes y sueltos, piel gruesa y crujiente, pulpa blanda y sabor neutro.

Durante esta fecha se vende tanto a granel como en bolsas, copas o paquetes de 12 unidades, en este caso en especial para la hostelería, aunque "cada vez más se consume uva sin semilla", ha añadido Asomfrut; el origen es tanto nacional como de importación.