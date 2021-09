Todo lo que debes saber sobre el Bitcoin: guía básica para entender el fenómeno de las criptomonedas

Es probable que muchos os hayáis visto abordados durante los últimos meses por anuncios acerca de los beneficios del bitcoin o, incluso, hayáis escuchado a algún amigo o conocido hablar sobre sus inversiones. Lo cierto es que esta criptomoneda está cada vez más presente en nuestras vidas. Pero, ¿sabemos realmente qué es el bitcoin y cómo funciona? ¿qué podemos hacer con esta criptomoneda? ¿conocemos sus peligros? En Onda Cero resolvemos estas y otras cuestiones de la mano del economista y director de contenidos de Economipedia, José Francisco López, para comprender mejor el mundo de las monedas virtuales.

¿Qué es el Bitcoin?

El bitcoin es una moneda digital que puede utilizarse como cualquier otra moneda, es decir, se emplea para intercambiar bienes y servicios, para comprar o realizar una transferencia. Es una divisa que tiene la condición de ser virtual. Su símbolo es ฿ y su abreviatura es BTC o XBT. El pasado martes 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en aceptar el bitcoin como divisa legal.

José Francisco López va un poco más allá y explica que bitcoin es una criptomoneda. “Es una divisa cuyo núcleo funciona gracias a la criptografía. Esto es lo que se conoce como blockchain o cadena de bloques, que es la tecnología que utiliza bitcoin y las criptomonedas en general”, indica. Se trata de una base de datos digital descentralizada donde se comparten todas las transacciones realizadas. La información queda agrupada en bloques y no puede eliminarse, por lo que no se producen falsificaciones. Es importante añadir que es descentralizada porque no hay una autoridad única de control, es decir, no está respaldada por una entidad, sino por un sistema de trabajo.

El economista pone un ejemplo para entender la diferencia entre el bitcoin y otras monedas que tenemos hoy en día: “El bitcoin es una moneda no fiduciaria (no tiene la confianza en la promesa de pago de una entidad emisora). El dólar está respaldado por la confianza del Gobierno y el euro por la confianza del Banco Central Europeo”.

Origen del bitcoin

Aunque Bitcoin sea un término que hoy escuchamos más que nunca, lo cierto es que su origen se remonta al año 2008. Satoshi Nakamoto publicó un artículo bajo el título ‘Bitcoin: Un sistema de efectivo electrónico entre iguales’, en el que detalla cómo se generan los bitcoins y cuáles son sus ventajas. Un año más tarde, en 2009, apareció el primer cliente de Bitcoin de código abierto. Se le considera la primera divisa digital en el mercado.

Según la información que hay a lo largo de la historia, Nakamoto es el seudónimo de la persona o grupo de personas detrás de este concepto, aunque a día de hoy no se conoce su identidad.

¿Qué se puede hacer con un bitcoin?

Una vez sabemos qué es el bitcoin, surge una gran duda: ¿qué se puede hacer con esta criptomoneda? José Francisco López nos da la respuesta:

“Es un medio de pago e intercambio. Se puede hacer lo mismo que con una moneda normal, siempre y cuando sea aceptado. El bitcoin tiene propiedades contables de cara a adquirir otros bienes o servicios”.

Para tener bitcoins es necesario disponer de un 'monedero' virtual (wallet), pero no se requiere una cuenta corrienta. Para pagar es muy sencillo: simplemente accedemos a las correspondientes aplicaciones en el móvil o en el ordenador e introducimos el código del destinatario.

¿Cuánto vale un bitcoin?

El precio de un bitcoin varía según la oferta y la demanda. Así pues, cuando esta aumenta, su valor también sube. En cambio, si nadie quiere esa moneda, perderá valor hasta desaparecer.

Esta cotización es en tiempo real y se puede conocer a través de diversos portales especializados. Según datos de Morningstar y de Coinbase, un bitcoin vale 37.914,26 euros, aunque puede variar en cualquier momento debido a su volatilidad.

¿Cómo se consigue un bitcoin?

Existen tres formar de conseguir un bitcoin. Por un lado, se puede comprar con dinero. Por otro lado, puedes vender cosas y aceptar bitcoins como forma de pago.

Por último, los bitcoins se pueden crear a partir de un proceso llamado minería de bitcoin. De manera sencilla, consiste en resolver problemas matemáticos de alta dificultad gracias a procesadores informáticos. “Los mineros reciben una recompensa en forma de bitcoins por formar parte de esa cadena de bloques. También se encargan de verificar las transacciones de los usuarios. Cuantos más mineros, más seguro será el sistema”, señala el economista José Francisco López. Sin embargo, subraya que, a medida que crece, la dificultad para resolver los problemas también aumenta, lo que hace que se controle la velocidad de generación de bitcoins. “Para esto se necesita un ordenador muy potente. Hay organizaciones que se dedican a ello”, comenta.

¿Cuáles son los beneficios del bitcoin?

Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece el bitcoin? El experto ha resaltado los puntos positivos de esta criptomoneda: “Bitcoin es como cualquier otra divisa, pero es descentralizada. Esto quiere decir que no hay un banco central que lo regule”. Pero esta característica puede ser un arma de doble filo. “Al no existir ese organismo regulador, a la hora de hacer actividades ilegales facilita que se mueva el dinero”, alerta.

Por otro lado, destaca que se utilizan seudónimos. “Todas las transacciones que se hacen están registradas, desde la primera hasta la última, pero hay anonimato”, añade. Así pues, la identidad real del propietario no quedará reflejada. En este mismo sentido, nadie puede censurar las transacciones que han sido validadas y tampoco pueden ser modificadas ni eliminadas.

Su código abierto permite que todo el mundo tenga acceso y no se necesita pedir permiso para participar en la red. Cabe destacar que la oferta monetaria está limitada a 21 millones de bitcoins, al contrario que las monedas fiduciarias.

¿Cuáles son los peligros del bitcoin?

A pesar de los beneficios que puede tener el bitcoin, los detractores de esta criptomoneda también advierten de algunos de sus peligros. No obstante, el economista prefiere calificarlos como “retos”. En este punto, menciona el tema de las actividades ilegales: “El anonimato las facilita, aunque los defensores de Bitcoin argumentan que esas actividades van a ocurrir igualmente”. En esta misma línea, el experto no duda de la seguridad de Bitcoin, pero asegura que “no está exento de hackeos” y puede ocurrir lo que se llama el “robo wallet”.

Asimismo, indica que la volatilidad también es un problema. “Bitcoin no ha llegado a su versión 1.0, por lo que todavía se sigue desarrollando. Es una prueba y no constituye un proyecto terminado. Como no hay suficiente número de personas utilizándolo cada día, se crea volatilidad y unas pocas transacciones pueden mover mucho el valor de los bitcoins”, explica López.

Un ejemplo muy claro es cuando Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, anunció que había comprado 1.500 millones de dólares en bitcoin y planteaba la posibilidad de aceptar esta moneda virtual como forma de pago. Esto provocó que el precio de la criptomoneda se disparara. Sin embargo, unos meses después, publicó en Twitter un mensaje en el que dejaba claro que sus productos no se podrían comprar mediante bitcoins. El precio cayó hasta un 15%.

Por último, el economista habla sobre un aspecto que no es una desventaja ‘per se’, pero es importante resaltar: “Al final los gobiernos pueden tener el poder para regular ese mercado, aunque por ahora no les interesa. Tienen las herramientas suficientes para que Bitcoin no prospere”.

¿Por qué triunfa el bitcoin?

Ante la cuestión de por qué triunfa el bitcoin, José Francisco López lo tiene muy claro: “Triunfa porque tiene la capacidad de hacer creer a la gente que se puede ganar dinero sin trabajar. Es la forma de materializar los sueños. En todas las burbujas de la historia ha pasado. Cuando una acción sube, enseguida todo el mundo se interesa por ella. Sale en las noticias y todo el mundo quiere formar parte de eso que hace ganar tanto dinero”.

Asegura que esta “promesa de dinero fácil, rápido y en grandes cantidades crea un mercado alrededor muy potente”. Pero esto también tiene su lado negativo: “Hay gente que está dejándose todo e, incluso, endeudándose”.

Además, esta mayor aceptación del bitcoin se ha visto por parte de los más jóvenes. Nos cuenta a qué se debe: “Al tener una parte tecnológica, hace que sea más accesible en términos de conocimiento a las personas más jóvenes. Sin embargo, la mayoría de ellos realmente no tienen ni idea de cuál es la hipótesis de por qué podría funcionar”.

Listado de términos básicos sobre el mundo de las criptomonedas

