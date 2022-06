Subida de las pensiones no contributivas: así queda la nueva cuantía en 2022

El Gobierno aprobó el paquete de medidas para combatir la crisis y la inflación ligadas a las consecuencias de la guerra de Ucrania. El coste estimado de todas las medidas del decreto ley es de 9.100 millones de euros, "un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha explicado en rueda de prensa que 5.500 millones serán gasto y 3.600 millones serán reducción de ingresos.

El Gobierno pactó con EH Bildu una subida de las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandad o invalidez de hasta un 15%. También se ha llegado a un acuerdo para que el nuevo fondo público de pensiones no se financie con fondos de la Seguridad Social.

Las pensiones no contributivas son una prestación económica que concede el Estado a las personas que no han cotizado el tiempo suficiente o que no cumplen todos los requisitos para optar a una pensión contributiva. La cuantía depende del nivel de rentas y la situación familiar y van del máximo, 5,538,40 al mínimo de 1.384,60.

Cantidad de las pensiones no contributivas

El acuerdo se ha incluido decreto ley que prorroga las medidas para paliar las consecuencias económicas de la crisis provocada por la Guerra de Ucrania hasta final de año. Según ha informado la formación, este tipo de prestaciones se incrementarán entre 60 y 100 euros al mes. El BOE no ha aclarado en cuanto queda cada ayuda pero con la estimación del 15 por ciento de subida, estas pueden ser las cantidades: