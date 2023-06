Sánchez destaca la "robustez" de la economía española mientras Feijóo insiste en que hay "estancamiento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que los datos de Eurostat conocidos este jueves confirman la "robustez" de la economía española, que avanza en tasa interanual "más del triple" que la media de la UE.

Sánchez, en su cuenta oficial de Twitter, ha resaltado que el PIB español crece mucho más que la media de la UE y que el empleo ha aumentado otro 1,3% en el primer trimestre, "más del doble" que el promedio europeo.

Sánchez defiende los datos frente a los "agoreros"

"Frente a los agoreros del apocalipsis, datos y realidades", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que esta misma semana aseguró que la economía española "va como una moto".

Feijóo sostiene que "no es verdad que la economía española esté como una moto"

Mientras Pedro Sánchez resalta los datos de la economía española del Eurostat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que existe una situación de "estancamiento económico" y ha prometido que si logra ser el próximo presidente del Gobierno abordará "con reformas, con realismo y con colaboración" esta situación.

En una intervención en South Summit 2023, Feijóo ha avisado de que "la historia clínica de nuestro país en este momento no es buena". "No es verdad que la economía española esté como una moto" y "el que diga esto es que ha desconectado de la realidad o el que diga que los alimentos están empezando a bajar es que hace mucho tiempo que no ha hecho la compra", ha remarcado.

Feijóo ha afirmado que la situación es "muy complicada". En este contexto, ha defendido que "solo hay una posibilidad" y pasa por crecer. "Que la economía crezca pero que sea un crecimiento sano, que no crezca la economía como consecuencia de un incremento del gasto público exorbitado financiado con deuda", ha apostillado.

Los datos de Eurostat

Eurostat ha confirmado este jueves que entre las mayores economías de la UE, Alemania entró en recesión con una contracción del PIB en el primer trimestre del 0,3%, mientras que el PIB de Francia aumentó un 0,2%, el de Italia creció un 0,6% y el de España repuntó un 0,5%.

En términos interanuales, el mayor crecimiento del PIB se registró en España (+3,8%), por delante de Chipre (+3,4%) y de Malta (+3,2%), mientras que las mayores contracciones se observaron en Estonia (-3,7%), Lituania (-2,7%) y Hungría (-1,1%).