Qué pasa con la reducción de la jornada: Así está la negociación a dos días de las protestas sindicales

El Ministerio de Trabajo vuelve a reunir este martes por la tarde a sindicatos y patronal para intentar desencallar la negociación de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, mientras que UGT y CCOO han convocado este jueves movilizaciones ante las sedes de la CEOE en toda España para presionar a los empresarios a que se avengan a suscribir un acuerdo tripartito.

En su empeño por presionar a la patronal, ambos sindicatos han repartido esta mañana pasquines informativos en la madrileña estación de Atocha.

Se calienta así nuevamente la negociación de un asunto trascendental para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hizo 'bandera' de esta medida para esta legislatura y logró que formara parte del acuerdo de coalición con el PSOE a propuesta de Sumar.

Así está la negociación

Tras un parón en agosto en las negociaciones, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reunió el 9 de septiembre a los interlocutores sociales, donde presentó el 'Plan pyme 375', que contiene medidas de apoyo a las pymes, con bonificaciones para el "empleo creado" para dar cumplimiento a la reducción de la jornada laboral. A preguntas de los medios, aclaró que "más allá de supuestos vinculados a la sustitución o a la maternidad", dichas bonificaciones irán encaminadas al fomento de la contratación indefinida que derive de la reducción de jornada.

Asimismo, Pérez Rey también informó de que con este plan se va a "crear un sistema de acompañamiento a los pequeños empresarios para orientarles, para formarles, para asesorarles" mediante una red de orientación y empleo, financiada con los fondos europeos.

Pero fuentes de CEOE apuntaron que la propuesta de Trabajo pretende que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se convierta en "asesor de las pyme para la reducción de jornada, cuando no es capaz de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral, como si no hubiera ya despachos, consultoras y empresas cualificadas para ello".

Por otro lado, la patronal considera que se pone sobre la mesa un plan de ayuda a la pyme que es "absolutamente impreciso, que en sí mismo implica el reconocimiento de que sus continuos anuncios están frenando la creación de empleo".

Los sindicatos ven "agotada" la negociación con la CEOE y piden al Gobierno que mueva ficha

CCOO y UGT ven "agotadas" las negociaciones con CEOE y Cepyme para reducir la jornada laboral y piden al Gobierno mover posición y "tirar para adelante" con la cuestión.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado este martes que CEOE ha decidido no avanzar en la negociación porque confían en que la medida no llegue a tener mayoría en el Parlamento y, en consecuencia, no tienen "ningún interés en negociar".

Por su lado, Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha afirmado que aunque la patronal sí ha hecho contrapropuestas a las presentadas por el Gobierno, siguen negando que España necesite una reducción de la jornada laboral.

No prevén avances en la reunión de esta tarde

En cuanto a la reunión de esta tarde con el Gobierno y la patronal para retomar las conversaciones, los sindicatos creen que la negociación seguirá bloqueada porque CEOE y Cepyme no se moverán de su posición.

"Todas las propuestas que el Gobierno ha ido poniendo encima de la mesa no han sido tomadas en consideración por las organizaciones empresariales y no hay nada que haga prever que hoy vaya a ser distinto", indica Sordo.

Por su lado, Álvarez considera que esta tarde "con toda seguridad", CEOE volverá a utilizar los mismos argumentos y bloqueará la negociación.