Qué pasa con el descuento de la gasolina: hasta cuándo se mantiene la rebaja de 20 céntimos por litro

El fuerte encarecimiento de los carburantes en septiembre ha activado la cláusula prevista en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio por la que se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de inflación de septiembre, un mes en el que el gasóleo se encareció un 34 % y la gasolina, un 27%, muy por encima del umbral del 15 % que había fijado el Gobierno en el tercer paquete anticrisis aprobado en septiembre para activar nuevos descuentos.

Así queda el descuento en la gasolina: hasta cuándo es de 20 céntimos litro y cuándo decae

Por tanto, la rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel se mantendrá durante todo el mes de noviembre.

El decreto aprobado por el Gobierno, que se someterá a convalidación este viernes, estableció un descuento decreciente en el impuesto de hidrocarburos que se aplica a la gasolina y el diésel, de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre.

Según recogió el propio decreto, esta reducción progresiva podía verse interrumpida "si por circunstancias extraordinarias" la gasolina o el gasóleo se encarecían más de 15 % en septiembre, como finalmente ha ocurrido.

Así, el descuento se mantendrá en 20 céntimos por litro en noviembre para después bajar a 13 céntimos por litro en diciembre, aunque si los carburantes vuelven a subir más de un 15 % en octubre, la rebaja seguirá siendo de 20 céntimos por litro en diciembre.