PRECIO GASOLINA

Qué pasa con el descuento de la gasolina: hasta cuándo se mantiene la rebaja de 20 céntimos por litro

El INE confirma que la gasolina sigue disparada en España, por lo que se prolonga el descuento de 20 céntimos por litro anunciado por el Gobierno.

Los precios siguen su escalada empujados por la gasolina y se sitúan en la tasa más alta desde febrero de 2023

ondacero.es | EFE

Madrid |

Una persona reposta gasolina en un coche, en una imagen de archivo.
Una persona reposta gasolina en un coche, en una imagen de archivo. | MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

El fuerte encarecimiento de los carburantes en septiembre ha activado la cláusula prevista en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio por la que se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de inflación de septiembre, un mes en el que el gasóleo se encareció un 34 % y la gasolina, un 27%, muy por encima del umbral del 15 % que había fijado el Gobierno en el tercer paquete anticrisis aprobado en septiembre para activar nuevos descuentos.

Así queda el descuento en la gasolina: hasta cuándo es de 20 céntimos litro y cuándo decae

Por tanto, la rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel se mantendrá durante todo el mes de noviembre.

El decreto aprobado por el Gobierno, que se someterá a convalidación este viernes, estableció un descuento decreciente en el impuesto de hidrocarburos que se aplica a la gasolina y el diésel, de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre.

Según recogió el propio decreto, esta reducción progresiva podía verse interrumpida "si por circunstancias extraordinarias" la gasolina o el gasóleo se encarecían más de 15 % en septiembre, como finalmente ha ocurrido.

Así, el descuento se mantendrá en 20 céntimos por litro en noviembre para después bajar a 13 céntimos por litro en diciembre, aunque si los carburantes vuelven a subir más de un 15 % en octubre, la rebaja seguirá siendo de 20 céntimos por litro en diciembre.

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