Los precios siguen su escalada empujados por la gasolina y se sitúan en la tasa más alta desde febrero de 2023

El índice de precios de consumo (IPC) se disparó seis décimas en septiembre, hasta el 4,9 % interanual, la tasa más alta desde febrero de 2023, por la subida de los carburantes y combustibles, que se encarecieron un 27,7 %, en un contexto de shock energético derivado de la guerra en Irán.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 3,1 %, dos décimas más que en el mes anterior. En concreto, septiembre ha sido un mes en el que el gasóleo se encareció un 34 % y la gasolina, un 27 %, muy por encima del umbral del 15 % que había fijado el Gobierno en tercer paquete anticrisis aprobado en septiembre para activar nuevos descuentos.

Economía ha precisado que no se producirán reducciones en el IVA ni en el Impuesto Especial sobre la Electricidad porque la tasa anual de inflación de ésta se situó en el 11,4%, por debajo del umbral del 15% sobre el que se activarían las rebajas fiscales. Mientras, siguen desplegadas el resto de las medidas de protección del último paquete, como la limitación a la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural.

"La tasa anual del IPC de septiembre se sitúa en el 4,9%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes, debido a la persistencia del shock energético por la guerra en Irán. Además, hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025", ha destacado el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.

De hecho, el INE ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en septiembre, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025, lo que llevó al grupo de transporte a situar su tasa interanual en el 10,5%, un punto más que en agosto. También influyeron en este incremento los precios del transporte aéreo de pasajeros, que disminuyeron en menor medida que el año pasado.

Por su parte, actividades recreativas, deporte y cultura elevaron casi 2,5 puntos su tasa interanual en septiembre, hasta el 3,6%, por los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en el mismo mes de 2025.

Los productos que más se encarecen: los huevos lideran la lista

Por su lado, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,7% interanual en septiembre, su tasa más alta desde el pasado mes de marzo. Los productos con mayores incrementos interanuales de precios fueron huevos (+12,3%), legumbres y hortalizas (+9,8%) y la fruta (+9,6%). No obstante, en el Ministerio de Economía destacan que desde que empezó la guerra en Irán, la inflación acumulada de los alimentos ha bajado un 0,4%.

La tasa interanual de la inflación a impuestos constantes, que no tiene en cuenta las últimas variaciones de impuestos, fue del 5,4% en septiembre, medio punto más que la del IPC general.

El descuento de 20 céntimos por litro se mantendrá en noviembre

El fuerte encarecimiento de los carburantes en septiembre ha activado la cláusula prevista en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, por lo que el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel se mantendrá en el mes de noviembre.

El real decreto ley que incluye esta medida, que se someterá a convalidación el próximo viernes, estableció un descuento decreciente en el impuesto de hidrocarburos que se aplica a la gasolina y el diésel, de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre.

Según recogió el propio decreto, esta reducción progresiva podía verse interrumpida "si por circunstancias extraordinarias" la gasolina o el gasóleo se encarecían más de 15 % en septiembre, como finalmente ha ocurrido.

Así, el descuento se mantendrá en 20 céntimos por litro en noviembre para después bajar a 13 céntimos por litro en diciembre, aunque si los carburantes vuelven a subir más de un 15 % en octubre, la rebaja seguirá siendo de 20 céntimos por litro en diciembre.