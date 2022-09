¿Por qué está más caro el diésel que la gasolina? Estos son los motivos de la diferencia de precios

Tradicionalmente el precio del diésel ha sido inferior a la de la gasolina. Sin embargo, en las últimas semanas hemos asistido a un aumento del precio del gasóleo mientras que la gasolina ha ido descendiendo su precio. El precio medio a 16 de septiembre en Península y Baleares es de 1,885 €/l para el gasóleo A y de 1,722 €/l para la gasolina sin plomo 95.

No hay una sola causa para esta situación, sino que es la combinación de varias circunstancias lo que ha provocado esta particular situación.

Los costos de la gasolina y el diésel cayeron después de las medidas del Gobierno sobre los márgenes de ganancias de las compañías de combustible, sin embargo, la rebaja en el diésel no ha sido tan notable como en la gasolina debido a la presión de la cadena de suministro y al alto precio de la refinación.

Otro motivo es la volatilidad de los mercados. El precio no se basa en lo que cuesta el petróleo, sino en la cotización internacional de los productos ya refinados. Cada uno de ellos sigue sus propias dinámicas. En el caso del diésel, el aumento de la demanda, un descenso de oferta por la guerra en Ucrania, paradas en refinerías, han contribuido a ese encarecimiento.

¿Bajará pronto el precio del diésel?

El diésel es esencial para el transporte de todas nuestras mercancías, la cadena logística, para impulsar tractores, cosechadoras, camiones, vehículos de reparto. El aumento de precio del diésel se reflejará en una mayor presión inflacionaria sobre otros bienes.

Con la temporada de cosecha, las sanciones rusas que presionan el precio del petróleo y los continuos costes de refinación en aumento, no parece probable que el precio del diésel baje en estos momentos.