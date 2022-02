El plan que prepara la banca para la atención a los mayores

El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, se ha comprometido con los clientes mayores que denuncian exclusión financiera y ha dicho que "nadie se va a quedar atrás".

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, Roldán ha recordado que se trata de un problema "estructural" que afecta a todos los sectores, no solo a la banca, y ha pedido una reflexión generalizada sobre las mejores formas de ayudar a los mayores y a quienes, sin serlo, no tienen acceso a los canales digitales.

En ese sentido, ha explicado que "en las próximas horas", las patronales que representan a las entidades financieras (AEB, CECA y UNACC) van a presentar ante el Gobierno una actualización del protocolo de actuación que ya tenían previsto desde el pasado verano, del que no quiso dar detalles.

El problema que se ha puesto de manifiesto con iniciativas como "Soy mayor, no idiota" del médico jubilado Carlos San Juan, que ha logrado recoger más de 600.000 firmas, "es real", es "complejo": Es algo "distinto del que teníamos identificado", pero "lo vamos a solucionar".

Se trata de un problema transversal y es un desafío muy importante

La exclusión financiera es un problema de "acceso al efectivo", y también de "formación" de la población, ha dicho Roldán, que ha recordado que la AEB tiene programas de educación financiera desde hace tres años. Pero también es importante garantizar a los mayores el acceso a otros canales para que estén bien atendidos.

Medidas concretas que la banca va a poner en marcha

José María Roldán, preguntado por las medidas concretas que la banca va a poner en marcha, ha preferido no revelar los detalles a los medios de comunicación antes que al propio Ministerio de Asuntos Económicos "por una cuestión de respeto", aunque ha avanzado que se trata de "buscar soluciones de choque que permitan solventar la tensión y medidas a largo plazo que permitan poner soluciones más estructurales".

"En definitiva, las soluciones de choque tendrán que facilitar el acceso a la provisión de servicios bancarios en esas franjas de edad", ha explicado Roldán. También ha señalado que algunas medidas tendrán efecto inmediato y otras requerirán más tiempo.

¿Un problema de todos los sectores?

El presidente de la AEB ha recalcado que el problema no es exclusivo del sector bancario, ni más severo en este que en otros sectores, sino más bien "al contrario", y que requiere que todos ellos realicen cuantiosas inversiones y cambios estratégicos que les permitan adaptarse a la transición tecnológica.

Los bancos ya están haciendo unan reflexión, la pregunta que me hago es, ¿los otros sectores públicos y privados están haciendo la misma reflexión que nosotros?

"Es un desafío muy importante. Los bancos ya están haciendo unan reflexión, la pregunta que me hago es, ¿los otros sectores públicos y privados están haciendo la misma reflexión que nosotros? ¿Están preparados para asumir ese desafío digital, este elemento estructural que no teníamos identificado? Al menos, en la banca, hay un lugar al que ir, la sucursal, y España sigue teniendo más sucursales que otros países europeos. No solo es el sector bancario, son todos los sectores, y nosotros al menos tenemos un plan", ha asegurado.

El PP y jubilados piden garantizar por ley atención "presencial" de la banca

El PP y la Plataforma de Mayores y Pensionistas han planteado que se garantice por ley la atención "presencial y accesible" para todos los clientes de los bancos, incluidas las personas mayores con problemas para realizar operaciones por vía telemática.

Con este propósito, el principal partido de la oposición ha presentado varias enmiendas a la Ley de Protección de Consumidores Vulnerables que se tramita en el Senado y reclama además que esta norma obligue a Correos a firmar convenios con las entidades para que presten servicios financieros en las oficinas postales o con unidades móviles desplazadas a zonas rurales sin sucursales ni cajeros.