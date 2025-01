Las nuevas bajas laborales provocan otro choque entre Trabajo y Seguridad Social: las dos propuestas enfrentadas

El Ministerio de Seguridad Social convocará de manera inmediata a los grupos técnicos, entre los que estará el Ministerio de Sanidad, para avanzar en la reforma de las altas progresivas, de manera que el texto resultante cuente con "rigor técnico y sanitario".

Así lo anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado lunes tras la reunión con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para progresar en esta reforma.

"Quiero ser muy clara. Estamos hablando de una vez que se tenga el alta médica, con un criterio médico, que evidencie, que acredite que esa reincorporación progresiva al trabajo pueda ser beneficioso para el trabajador", destacó la ministra.

Desde el Ministerio de Trabajo se muestran reacios a esta reforma y ya aseguraron, cuando se anunció la propuesta inicial, que no permitirían "ninguna variación ni desvirtuación en la Incapacidad Temporal tal y como la tenemos concebida".

No obstante, el Ministerio de Seguridad Social ha modificado su planteamiento inicial y, en palabras de la ministra Saiz, ha querido dejar claro que "ninguna una persona podrá trabajar estando de baja".

Esta rebaja de la propuesta inicial del Ministerio de Seguridad Social sigue sin convencer a Trabajo, lo que hace prever un nuevo choque interno en el Ejecutivo. Según recoge 'El Confidencial', fuentes cercanas a Yolanda Díaz defienden que el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya recoge adaptaciones del puesto de trabajo tras una enfermedad y consideran que hay "mucho desconocimiento" en la otra parte del Gobierno.

Solo se aplicarán en bajas de más de 90 días

Durante la reunión del pasado lunes, Elma Saiz ha indicado que se ha puesto encima de la mesa la duración de los procesos de incapacidad temporal que puedan dar lugar a este tipo de situaciones, conviniendo que deben ser procesos de larga duración, es decir, que superen los 90 días.

Asimismo, lo que tiene que ver con la duración de esa reincorporación progresiva, tendrá que decidirse si será un número de días concretos o, en función de la patología causante de la situación, se establecerá esa duración de la reincorporación.

También el tipo de patologías que pueden traer origen de este tipo de situaciones. "Hay evidencias en todo lo que tiene que ver con los procesos oncológicos, con los accidentes cerebrovasculares u otras patologías", ha expuesto.

La titular de Seguridad Social ha reiterado que el objetivo de esta reforma es "ampliar derechos y protección". "Con la salud de los trabajadores y las trabajadoras no se juega y es lo que va a estar absolutamente en el centro de esta propuesta", ha expuesto.

Los sindicatos exigen que haya un informe médico previo

Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han asegurado que solo abordarán una reforma de las altas progresivas si existe previamente un informe médico que acredite que sea beneficioso para el paciente.

"Si los médicos en este país dicen que en determinados casos eso es conveniente para el paciente, y son los médicos los que activan esta cuestión, podemos verlo", ha aseverado Álvarez.

Sin embargo, el sindicalista ha indicado que hasta ahora no hay "ningún informe" que así lo acredite. "Por eso no queremos establecer una comisión 'ad hoc'. Nosotros, si se genera una comisión técnica, vamos a enviar una persona con conocimientos terapéuticos", ha indicado.

Por su lado, Sordo ha indicado que desde CCOO escucharán las opiniones de los médicos, pero no negociarán ningún esquema que sirva para acelerar "injustificadamente" los procesos de recuperación de las personas trabajadoras.

Desvincularlas del absentismo

"Las personas cuando están de baja, están de baja, y cuando están de alta, ya es otra situación. Esto no tiene que ver, no puede tener que ver con el absentismo, ni con el gasto en IT. Si unos debates van vinculados al otro, nosotros lo vamos a denunciar, y por tanto no estamos en la labor de negociar ninguna alta progresiva, ni nada por el estilo", ha sentenciado.

No obstante, ha reconocido que "una vez se haya producido el alta", puede haber casos en los que se produzca una incorporación paulatina al puesto de trabajo si un médico recomienda que esto sea así. En tal caso, indica que se estudiará si esto necesita un tipo de nueva regulación.

"Pero en ningún caso estamos hablando de una alta progresiva, o de gente que no está en condiciones para trabajar, se le inste a incorporarse sin estar recuperada de su enfermedad", ha concluido.