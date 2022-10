ministra de Hacienda

Montero anuncia que el Gobierno llevará al Congreso una reforma del delito de sedición

La ministra de Hacienda no ha mencionado expresamente que se vaya a reformar el delito de sedición pero advierte al independentismo de que el hecho de que no pidan la devolución de las cuentas no es un cheque en blanco a cambio de todo.