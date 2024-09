Un millar de personas se concentran a las puertas de la CEOE para reclamar la reducción de la jornada laboral a 37’5h

Los sindicatos CC.OO y UGT han convocado este jueves protestas frente a las sedes de la patronal en todo el país para tratar de presionar a los empresarios a quienes acusan de estar obstaculizando la negociación de la reducción de la jornada laboral a 37’5 horas. En Madrid, un millar de personas se han reunido a las puertas de la sede de la CEOE, donde los sindicatos han clamado por un acuerdo que permita poner fin a la actual jornada laboral vigente en los últimos 40 años.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido que no van a permitir que la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo se resuelva en un debate en el Congreso de los Diputados. Y es que en las últimas semanas, la falta de apoyos del Gobierno en las diferentes votaciones en la Cámara Baja, ha puesto en evidencia el papel relevante que han cobrado los 7 diputados de Junts per Catalunya. De hecho, ya hace semanas, que los sindicatos vienen advirtiendo, que los independentistas catalanes le habrían trasladado a la Patronal su intención de no apoyar esta medida. En este sentido, Álvarez ha emplazado a los empresarios a dejar la mesa de negociación si no están dispuestos a llegar a un acuerdo, “ellos son los que si no quieren llegar a un punto de encuentro pueden irse” ha dicho.

Por su parte, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha acusado directamente a la CEOE, que dirige Antonio Garamendi, de estar dilatando todo este proceso de una forma innecesaria, “a esta negociación le quedan dos telediarios” ha dicho, y ha exigido al Gobierno que si los empresarios persisten por el mismo camino, opten por un acuerdo bipartito con los sindicatos.

Sordo ha acusado a la patronal de estar apoyándose en la inestabilidad política, de una forma irresponsable y en ese sentido ha pedido al Ejecutivo que vayan contemplando la posibilidad de ir tomando posiciones al respecto. El secretario general de CC.OO ha recordado, como ha hecho en ocasiones anteriores, que la economía española puede asumir una reducción de la jornada del tiempo de trabajo en estos momentos, manteniendo los salarios.

Nueva cita para negociar en octubre

El pasado martes terminaba sin acuerdo la reunión del Gobierno con los agentes sociales sobre esta cuestión que afecta a la reducción de la jornada laboral. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó que se había presentado una nueva propuesta a las partes, de la que no dio cuenta de los detalles. Pérez Rey constató un cambio de tono por parte de la Patronal, quien se comprometió a estudiar la nueva propuesta.

Sin embargo, los sindicatos en su comparecencia tras la reunión explicaron que una de las posibilidades que habría planteado el Gobierno es la de retrasar la aplicación de esta reducción de la jornada laboral a 37’5 horas a 2026 para algunos sectores, en vez de que entrara en vigor para el año que viene, como así se comprometió el Gobierno. Un planteamiento, que ayer mismo desmintió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguró que en ningún caso se han planteado retrasar la aplicación de esta medida. Las tres partes, Gobierno, empresarios y sindicatos está previsto que se vuelvan a reunir el próximo 11 de octubre.