Mertixell Batet da por acabada la polémica de la votación de la reforma laboral

La presidenta del Congreso, Mertixell Batet ha defendido la independencia de los letrados de la Cámara, cuyo informe ha sido determinante para tumbar las quejas del Grupo Popular. La Mesa del Congreso, por la mayoría que suman el PSOE y Unidas Podemos, tumba los escritos de protesta del PP por esa votación tan ajustada, concluyendo que "no hubo un error técnico", sino una equivocación del diputado del Partido Popular, Alberto Casero.

"Las decisiones adoptadas fueron correctas, el procedimiento de comprobación de voto fue el adecuado y, al no haber un error técnico, no había necesidad de reunir a la Mesa. Y como saben los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección alguna" afirma Batet.

Ha asegurado además que tanto los letrados como el acuerdo adoptado este martes por la Mesa de la Cámara concluyen que "en todas las decisiones que se adoptaron se actuó conforme a derecho".

No hubo un error técnico

Informa de los letrados

La presidenta también ha querido salir al paso de las "descalificaciones" del PP al informe de los letrados y ha señalado la independencia de los servicios jurídicos, recordando que estos altos funcionarios estaban en los mismos puestos cuando ella llegó a la Presidencia y relevó a la 'popular' Ana Pastor.

Da por zanjada así la polémica de la votación de la reforma laboral y defiende a los letrados.

"Toda institución y quienes la integran necesitan, necesitamos, respetar sus propias normas y a quienes profesionalmente se ocupan de interpretarlas y aplicarlas. Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas y cuestionar su honestidad" asegura.

Los letrados del Congreso dan por válido el voto de Casero, aunque se equivocara, y descartan el error informático

Los letrados del Congreso llegaron a la conclusión de que el voto del diputado del PP, Alberto Casero, en favor de la reforma laboral fue válido y no cabía su revocación aunque él se equivocara, y descartan que haya habido un fallo del sistema informático.

El informe remitido a la Mesa señala que el voto telemático se regula por una resolución de Presidencia de 2012, la que determinaba que debía haber llamada al diputado, pero recuerda que la aplicación del sistema se cambió a raíz del confinamiento por la pandemia y la generalización del voto desde casa.

Su conclusión es que el sistema funcionó el día de la votación de la reforma laboral, que nadie se quejó de fallo informático y que, por tanto, el voto de Casero, aunque se equivocara en la convalidación del decreto ley y en otras dos votaciones, debe darse por válido. De hecho, él no llegó a pedir su revocación.