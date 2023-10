Mediapro aprueba la salida de Jaume Roures como socio gestor

El consejo de administración del Grup Mediapro ha aprobado este viernes la salida de Jaume Roures de la gestión del grupo después de 30 años, "a petición de su socio mayoritario".

Según un comunicado del grupo, también ha ratificado al socio-gestor Tatxo Benet en sus cargos de presidente y consejero delegado, "cargos que ya venía ejerciendo desde hace más de diez años".

Además, ha detallado que el resto de miembros del equipo directivo continuarán con "normalidad en sus puestos".

La empresa ha asegurado que Roures y Benet han sido "unas piezas clave en la evolución" del Grup Mediapro y referentes mundiales en el sector audiovisual.

Benet ha declarado que todo el equipo gestor y su consejero delegado están totalmente alineados con los socios accionistas del grupo Southwind y WPP.

"No solo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa", ha añadido.

Ha asegurado que "el vacío que deja Jaume en el grupo es inmenso" y que deja una inspiración y un legado insustituibles.