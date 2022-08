¿Las hipotecas desgravan? Cómo saber si puedo ahorrar dinero con mi vivienda en el IRPF

Cada año, cuando llega la declaración de la Renta surgen las mismas preguntas. Una de las más habituales es saber si las hipotecas desgravan o no. Y es que, a pesar de que ya han pasado más de nueve años desde que cambió la normativa, aún hay dudas que conviene resolver.

Por tanto, lo primero que hay que aclarar es que cualquier vivienda adquirida posteriormente al 1 de enero de 2013 por la que se pague hipoteca no desgrava. O lo que es lo mismo, no afectará "positivamente" en el momento de calcular el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), tal y como sí ocurría con anterioridad.

Cuándo desgravan las hipotecas

Entonces, ¿por qué existe esta duda? La respuesta es sencilla. Antes de esa fecha, era posible desgravarse el pago de una hipoteca siempre que se cumplieran una serie de requisitos. Y, como es lógico, todos aquellos contribuyentes que tenían la posibilidad de hacerlo optaban por ello, puesto que les llegaba a ahorrar hasta 1.356 euros al año.

En cuanto a los citados requisitos para saber si las hipotecas desgravan, son los siguientes:

La vivienda sobre la que recae la hipoteca debe ser la primera del contribuyente. De este modo, el Estado trató en su día de ayudar a la adquisición de esa primera vivienda, eliminando de la ecuación las segundas residencias. Además, la vivienda tiene que ser la habitual, es decir, tal y como apunta la normativa, "que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, tres años y que sea habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de las obras". En este sentido, cabe señalar que la Agencia Tributaria vigila que las primeras viviendas que se acogen a la desgravación por hipoteca sean realmente la residencia habitual de sus propietarios.

El contribuyente deberá haber solicitado desgravar la hipoteca en 2012 o en cualquiera de los ejercicios anteriores.

¿Qué porcentaje se desgrava?

Así pues, cuando nos preguntamos desde qué año no desgravan las hipotecas, la respuesta correcta es que nunca han dejado de hacerlo… al menos para las primeras viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2013. Todas las posteriores no disponen de estas ventajas fiscales, lo que implica que en el momento encon anterioridad a dicha fecha, esta medida desaparecerá por completo –siempre y cuando no vuelva a cambiar la ley, claro está–.

Los contribuyentes llegan a desgravarse hasta un 15% de la suma que hayan pagado a lo largo del año con un límite máximo de 9.040 euros. Dicho porcentaje varía dependiendo de las comunidades autónomas, ya que la mitad del mismo corresponde al tramo estatal (un 7,5%) y la otra parte al tramo autonómico. Y como se puede suponer, ese 15% máximo equivale a los 1.356 euros ya mencionados anteriormente. En este punto hay que señalar que solo se desgrava la parte del préstamo destinado a la compra de la vivienda, no a posibles reformas de la misma ni a la adquisición de mobiliario.

Regímenes forales

En el País Vasco, los contribuyentes continúan desgravándose las hipotecas por vivienda habitual aunque hayan sido compradas después del 1 de enero de 2013. Y el porcentaje puede llegar a ser del 18%. No obstante, en noviembre de 2021 se planteó la posibilidad de eliminar o reducir esta deducción en el IRPF, aunque no se ha decidido nada por el momento.

En cuanto a Navarra, mantienen la desgravación (de hasta un 15% sobre una base máxima de 7.000 euros) las viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2018.

Respecto a Cataluña, la desgravación es del 7,5%, aunque sube al 9% si la vivienda fue adquirida antes del 30 de julio del 2011 cumpliendo además otros requisitos que tienen como finalidad ayudar a quienes cuentan con menos recursos.

En este sentido, es necesario añadir que hay otras comunidades autónomas que mantienen el tramo autonómico en algunos casos muy concretos, tales como fomentar la población de núcleos rurales. Una hipoteca que está dando mucho que hablar es la hipoteca inversa, para quienes buscan capitalizar sus propiedades y tener una jubilación más cómoda.