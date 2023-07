El Gobierno rechaza que los Presupuestos Generales sigan asumiendo el mantenimiento de las autovías

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles que "no tiene sentido" que el mantenimiento de las autovías y las autopistas siga estando a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y añadió que se trata de un modelo que "difiere del resto de Europa".

Así se ha expresado Sánchez en un acto informativo organizado por Executive Forum en Barcelona, donde ha sido preguntada por la negociación con la Comisión Europea sobre el modelo de financiación de las autovías.

No hay tema y no habrá un sistema de pago por uso en 2024

A este respecto, aseguró que la posible implantación de peajes en 2024 es "un tema que ha quedado zanjado". "No hay tema y no habrá un sistema de pago por uso en 2024", sentenció.

En cuanto a la renegociación con Bruselas sobre los términos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), explicó que el Gobierno está analizando varios sistemas para garantizar el mantenimiento de la red viaria, aunque no descubrió ninguno de ellos.

"Hay diferentes modelos y estamos analizando las posibilidades que hay", ha apuntado Sánchez, quien ha asegurado que la implantación de peajes "es inviable porque no se da el consenso ni el acuerdo político". "no se dan las condiciones y no lo vamos a plantear", ha reiterado.

Por otro lado, ha denunciado el "oportunismo político" del PP con esta cuestión ya que según recordó el ejecutivo del PSOE ha liberado 1.000 kilómetros de autopistas, cuyas concesiones iban siendo prorrogadas por el PP.

Raquel Sánchez asegura que los conductores han ahorrado 1.400 millones de euros

Según la ministra, gracias a estas actuaciones los conductores se han ahorrado 1.400 millones de euros. "Eso lo hemos hecho y no hemos hecho nada más", espetó Sánchez, quien concluyó que "siempre hemos sido transparentes mientras el PP engaña, esconde y cambia de opinión por oportunismo".