El Gobierno propone subir el tope del alquiler al 3% en 2024 mientras elabora un nuevo índice de precios

El Gobierno busca sacar adelante la Ley de Vivienda antes de que finalice la legislatura. Para ello está buscando la solución negociadora con ERC y Bildu y tal y como publica 'El País', el Ejecutivo propone una subida temporal del tope a los alquileres del 3%, mientras que se elabora un nuevo índice de precios.

Actualmente, ese tope está en el 2% hasta finales de este año, y aunque los grupos pedían un límite permanente del 3%, la parte socialista del Gobierno plantea la subida del tope como algo temporal.

Qué hacer con los pisos que entran nuevos en el mercado

Además del tope a las revisiones de renta, quedan otros asuntos pendientes que negociar como qué hacer con los pisos que entran nuevos en el mercado, cómo ponerles algún límite para evitar que presionen hacia arriba en los precios.

ERC y Bildu han presentado contrapropuestas y el Gobierno tiene ahora que contestar con esta nueva propuesta. El diario 'El País' indica que no hay fecha para una nueva reunión pero sí hay conversaciones. En cambio, Podemos es muy crítico con la idea de elaborar un nuevo índice de precios.

A los morados no les convence que la elaboración del nuevo índice se haga una vez haya sido aprobada la ley, pero no hay una negativa clara porque no han recibido por escrito la propuesta. El cambio de postura del PSOE a poner el tope del 3% se atribuye a la negativa de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Nadia Calviño subrayó la semana pasada el carácter “extraordinario” del límite del 2% que aprobó el Ejecutivo en marzo de 2022 y cuya vigencia se prorrogó hasta el próximo 31 de diciembre. Esta medida se adoptó cuando el IPC alcanzó cotas muy altas y provocó que los inquilinos con contrato en vigor tuvieran que afrontar subidas muy acusadas de la renta, por ello el Ejecutivo vinculó las actualizaciones de renta al IGC, que nunca puede aplicarse fuera de la horquilla entre el 0% y el 2% y por ello las subidas se limitan.