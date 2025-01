La frase viral de Albert Rivera para definir el sistema de pensiones en España: "Es una estafa..."

Albert Rivera ha vuelto a escena en los últimos días después de convertirse en viral en redes sociales tras una entrevista en el podcast 'Búscate la vida', del empresario José Elías. En uno de los extractos de la entrevista, el que fuera presidente de Ciudadanos y estuviera muy cerca de formar parte del Gobierno de España, habla sin tapujos del sistema de pensiones de nuestro país.

"A mí lo que me mosquea mucho del tema de las pensiones es que tiene un componente de estafa piramidal", dice Rivera antes de desarrollar su reflexión. "La gente que nos está viendo pensará que yo cotizo para mi pensión y esto va a una cuenta que es mía. No, no, no. Cotizamos a una caja que paga las pensiones vigentes, pero nadie nos garantiza que van a pagar las nuestras", explica.

Según el ex líder de la formación naranja "pensamos que estamos ahorrando o contribuyendo para nuestras pensiones, pero mañana viene un burócrata o una mayoría parlamentaria y dice 'señores, la caja está vacía', que es como está, 'y ya no puedo tirar más de impuestos' y 'señores, las pensiones hay que rebajarlas a la mitad'. Y eso lo pueden hacer. O sea, eso el Parlamento lo puede hacer".

Rivera advierte, además, de que no existe ningún derecho adquirido de los ciudadanos en torno a este asunto. "No hay ningún derecho adquirido ni ningún derecho reconocido en los tribunales. Por lo cual, si lo hacen, dependemos de que de aquí a diez o quince años, o tres días antes de que te jubiles, te lo pueden hacer y no tienes un duro de pensiones".

"A mí me parece que tenían que tratarnos como adultos y debemos tratar a los ciudadanos como adultos" y propone un modelo en el que los ciudadanos sepan cuánto están cotizando y ahorrando para su pensión.

"Oiga, usted tiene una caja y todo lo que le está metiendo a su empresa va aquí o lo que usted cotiza como autónomo va aquí. Si usted cotiza menos, pues tiene menos. Si usted cotiza más, pues tiene más. Pero yo quiero saber cuánto tengo ahorrado", explica.

"El modelo de pensiones español es un modelo que nadie lo garantiza, pero que nos hacen creer el espejismo a todos de que está todo pagado", sentencia.