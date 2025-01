FITUR: Radiografía de una feria que presume de las grandes cifras del turismo

Este fin de semana cierra sus puertas la 45 edición de FITUR, la mayor feria mundial del turismo que ha estado marcada por un sector que bate récords en todos los sentidos; son 1.500 millones de viajeros según la Organización Mundial del Turismo, mientras que España se sitúa como uno de los principales destinos, porque el 2024 cerró con 94 millones de visitantes extranjeros que dejaron 126.000 millones de euros de gasto.

Precisamente este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor el peso de un sector que se ha convertido en motor de crecimiento para la economía española. Cierra el año 2024, ha recordado el presidente con un 10% más de visitantes y un 16% de incremento del gasto respecto a 2023. Pero además, desde el Gobierno se pone mucho énfasis en poner de relieve que se ha conseguido invertir la tendencia respecto a la contratación en un sector que ha estado siempre condicionado por la temporalidad de los contratos. Así, se han reducido un 7,2% los contratos temporales, gracias al aumento de la contratación indefinida, "son empleos mejor pagados y más estables" ha dicho el presidente Sánchez.

Sin embargo, no llueve siempre a gusto de todos, porque esta misma semana el vicepresidente ejecutivo de Meliá Hotels Internacional, Gabriel Escarrer, ha puesto en cuestión la sostenibilidad de este modelo de crecimiento y advierte del peligro que supone llegar a la cifra de 100 millones de turistas anuales: "No es una buena noticia, hay que poner cierto límite en determinadas áreas y épocas del año porque el crecimiento no será sostenible". Pese a los buenos datos que nos deja el turismo, el CEO del grupo Meliá plantea la necesidad de revisar el modelo turístico actual, apostando por mercados que aporten un mayor valor añadido, como por ejemplo el norteamericano, el asiático y el árabe.

La mayoría de actores coinciden en que el turismo en este año 2025 seguirá creciendo, pero con una tendencia a la normalización, es decir, que dejaremos de ver los crecimientos exponenciales que se han vivido en los últimos meses. De hecho, EXCELTUR, la Alianza por la Excelencia turística, en su último informe presentado hace unas semanas planteaba un escenario en el que se prevé un crecimiento real del 4% para este año, lo que significa que el turismo podría generar 224.000 millones de euros a la economía española, lo que supone un 13.5% del PIB.

FITUR, en cifras

Son más de 9.500 empresas de más de 150 países las que han participado en esta edición, que ha tenido a Brasil como socio principal. Una feria en la que se prevé la asistencia de 150.000 profesionales y que estará abierta este fin de semana al público en general, cuando se prevé que acudan a disfrutar de este gran escaparate para los viajes unas 100.000 personas. Muchos de ellos, podrán aprovechar de un enorme abanico de actividades; desde la posibilidad de elegir un lugar de vacaciones hasta realizar catas de vinos, participar en sorteos, subirse a un simulador de vuelo o contemplar algunas de las danzas de los países participantes, a través de los nueve pabellones de los que dispone FITUR en IFEMA.

Una edición que ha contado, como todos los años con un país socio, que en este caso ha recaído en Brasil que celebra también el éxito del turismo con su mejor dato de la historia en cuanto a cifras de turismo internacional con más de 6,6 millones de visitantes extranjeros, es un 12,6% más que el año anterior.