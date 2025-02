La filial británica del Santander no está en venta

El Banco Santander prevé otro año de beneficios en 2025, a pesar de que será un año más complicado. La entidad volvió a obtener beneficios récord por tercer año consecutivo, 12.574 millones de euros el año pasado, un 13´5% más. Durante la presentación de resultados, su presidente, Ana Patricia Botín, ha asegurado con que "su negocio en el Reino Unido no está en venta", continuará siendo un mercado fundamental y rentable para el grupo. Aclaraciones, tras las especulaciones de las últimas semanas sobre su posible venta.

También ha destacado Botín la importancia de Estados Unidos "es un mercado clave, en el que queremos seguir creciendo".

Ana Patricia Botín no ha querido referirse a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, se ha limitado a apuntar que España es un mercado muy competitivo y la regulación europea no anima a realizar fusiones transfronterizas. "Hay muchos bancos cuya única opción es hacer las compras en su propio mercado".

Más oferta para que la crisis de la vivienda se haga más pequeña

"El problema de la vivienda no es la falta de financiación, no es un tema de los bancos" subraya Ana Patricia Botín, "es una cuestión de falta de oferta, y para que haya más hace falta un marco más atractivo y con más certidumbre para los inversores" "Hay una demanda insatisfecha de 600.000 viviendas y se están construyendo menos de 100.000". Para atraer inversión tanto nacional como extranjera es necesario ese marco de certidumbre para poder construir más. "Si no, el problema se hará más grande" ha dicho Ana Patricia Botín.

La entidad confía en que la demanda subirá este año, gracias a la bajada de los tipos de interés. Presume su presidenta de que el Santander está dando hipotecas a los españoles más baratas de lo que prestan al Estado.

Reducción de la jornada laboral

Botín, que reconoce trabaja más de 40 horas a la semana, asegura que sus empleados y la banca están ya por debajo de este tope, y no va a suponer, por tanto, ningún cambio adaptarse a la nueva regulación de 37´5 horas. No obstante, recomienda "pensar en el conjunto de la economía, y sobre todo en las pymes y autónomos" por los mayores costes que les supondrá hacer frente a la norma. Hay regiones además donde es complicado pagar el Salario Mínimo Interprofesional. "Tenemos que mirar los datos y lo más importante, hacerlo con consenso social".