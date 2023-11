Las familias gastarán 80 euros menos durante las fiestas navideñas

La inflación pasa factura a nuestros bolsillos y nos cambia algunos hábitos de compra. Estas Navidades nos gastaremos entre 50 y 80 euros menos en los presentes navideños. El gasto medio por familia rondará 440 euros en esta campaña de Navidad, según datos del estudio "Keeping Pace with Consumer Trends: A Guide to the Holidays" elaborado por Google España e Ipsos.

Preferimos comprar más barato

El 83% de los hogares españoles encuestados reconoce que les está afectando la inflación y la subida de precios constantes. La mayoría prefiere retrasar las compras para después de las fiestas, porque encuentran precios más económicos. Seis de cada diez afirma que los descuentos son más atractivos después del 6 de enero. Casi un 50% se muestra más dispuesto a espaciar el tiempo de compras, en lugar de hacerlo todo en la misma semana.

Planificamos las compras con mucho tiempo

Los consumidores también planifican sus compras con mucha antelación. Uno de cada cinco empiezan a pensar en sus regalos de Navidad y Reyes, incluso en septiembre. Para ello utilizamos más el canal on line. No renunciamos a la tienda física, pero el 57% de los encuestados subraya que suele mirar en Internet las mejores ofertas o si el producto que quiere comprar está en tienda física.

Más de la mitad de los encuestados de la generación Millennial buscan las tendencias del momento. Por su parte, la generación Y es la más impulsiva a la hora de comprar, un 50% reconoce que compra al instante en lugar de reservarlo para más adelante.

Por otro lado, más del 70% de las personas que componen la generación Z y Millennial suelen encontrar en la red nuevos productos y marcas cuando no están activamente comprando. Este porcentaje cae hasta 20 puntos en el caso de los 'baby boomers' o diez puntos en el caso de la generación X.