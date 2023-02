El euríbor se dispara: las hipotecas suben una media de 286 euros al mes

Una fecha, 15 de diciembre de 2008. Desde ese día el euríbor no alcanzaba un valor tan alto como el actual cuya tasa media mensual ha cerrado enero con un 3,413%. Esta escalada está repercutiendo directamente en un encarecimiento de las hipotecas que ha provocado una oleada de cambios del tipo variable al fijo.

La subida ha sido exponencial desde hace un año cuando el euríbor presentaba un valor negativo de -0,477% lo que es una subida de 3,8 puntos. Tras unos años con unas excelentes condiciones para las hipotecas variables, esta tendencia alcista amplificada por la subida de tipos del BCE para combatir la inflación, ha encarecido ostensiblemente este tipo de hipotecas. Charlamos con Miguel, un propietario que paga una hipoteca a 30 años de un piso en Madrid.

Hasta hace unos meses era de tipo variable y decidió el cambio al tipo fijo. "Es verdad que desde que comencé a pagar la hipoteca en 2019 he tenido unas condiciones muy buenas pero a raíz de esta subida cada vez veía más claro que había que hacer el cambio", señala y por lo que parece y en vista a esta tendencia cree que ha acertado: "El precio mes subió unos 200 euros, lo que en su momento me pareció un tremendo hachazo. Ahora lo sigue siendo, pero me consuela comprobar que si no hubiera hecho el cambio, estaría pagando 300 más y no 200".

Evolución del Euríbor | EFE

El sobrecoste de las hipotecas

Así, en una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con euríbor más uno por ciento de interés, tendrá su cuota 286 euros mayor de la que pagaba. Eso al año supone 3.340 euros. En caso de que la hipoteca sea de 300.000 con las mismas condiciones, la subida es de 570 euros al mes y 6.800 euros al año.

¿Qué pasará en los próximos meses?

Y la previsión no parece halagüeña para los próximos meses. Los expertos creen que la tendencia continuará y más si el BCE sigue subiendo los tipos. Así, el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) Aurelio García del Barrio señala a EFE que en septiembre u octubre podría escalar al 3,5 % y en función de la evolución de tipos del BCE "no sería de extrañar que llegase hasta el 4 %".

Los aumentos de tipos supone un encarecimiento de los préstamos que piden los bancos porque aumenta el interés del dinero que se piden entre ellos, la referencia con la que se calcula el euríbor. Y en ese sentido, desde EEUU vienen noticias que no ayudan a un panorama de bajada de tipos. La Reserva Federal del país acaba de aprobar una subida de 25 puntos de los tipos de interés hasta situarlos entre el 4,50% y el 4,75%.