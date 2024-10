Este es el máximo de dinero que debes ingresar al año para acceder al bono alquiler joven

El acceso a la vivienda lleva siendo un grave problema en España durante los últimos años. En lugar de mejorar gracias a las ayudas esperadas por parte del Gobierno, la situación únicamente ha hecho empeorar al dispararse el precio de los alquileres y también el de la compra de inmuebles.

En ciudades como Madrid o Barcelona los alquileres difícilmente bajan de los 900 o 1.000 euros y cuando lo hacen ofrecen inmuebles de 15, 20 o 30 metros cuadrados (siendo generosos). Una situación que ha estallado en forma de manifestaciones multitudinarias por todo el país durante el pasado domingo.

Ante este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su presencia en el ‘World in Progress Barcelona’ para anunciar “el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler”, así como el impulso de un “nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada”.

Se trata de una medida ya implementada desde hace dos años, que consiste en ofrecer una ayuda económica de 250 euros mensuales a los jóvenes para combatir los precios del alquiler.

Renta máxima para acceder a la ayuda

Entre los principales requisitos que exigen para acceder al bono joven de alquiler se encuentra: tener entre 18 y 35 años, estar trabajando y que los ingresos anuales no sean superiores a 24.000 euros. A priori, si se cumplen estas condiciones, se es apto para solicitar la ayuda.

Sin embargo, de acuerdo con lo publicado en el BOE, aquellas personas que sean propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en territorio español no podrán acceder al bono, a no ser que puedan demostrar que no tienen acceso al inmueble a causa de separación, divorcio, etc.

Además, el precio del alquiler para acceder a la ayuda debe ser de 600 euros al mes como máximo, en caso de inmueble completo, y de 300 euros al mes si se trata de una habitación. Únicamente se podrá ampliar la horquilla hasta 900 euros al mes, o 450 euros al mes en caso de habitaciones, si la Comisión de Seguimiento considera que la situación es óptima para ello.

Este martes se ha llevado al Consejo de Ministros la nueva convocatoria del bono. Así lo anunció Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. "Hemos dirigido ayudas como los 200 millones de euros, que esta semana llevaremos al Consejo de Ministros, para que puedan ser ejecutados por las comunidades autónomas, a las que les he pedido más celeridad y mejor gestión de los mismos".