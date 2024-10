Sánchez utiliza la vivienda para tratar de evitar el caso Koldo

Pedro Sánchez ha vuelto a poner sobre la mesa el Bono Alquiler Joven, una medida que ya se implementó en 2022 y 2023, con la intención de dar una respuesta a las demandas de la juventud española por el acceso a la vivienda, como quedó plasmado en la multitudinaria concentración del domingo en Madrid. Sin embargo, desde el Partido Popular y otros sectores, se aprecia un intento de desviar la atención del escándalo del caso Koldo.

Un "reanuncio" que suena a improvisación

El pasado domingo, miles de jóvenes se manifestaron en Madrid y otras ciudades para exigir soluciones reales a la crisis de vivienda. El día después, Sánchez responde con un nuevo anuncio del Bono Alquiler Joven, con un presupuesto de 200 millones de euros y una ayuda de 250 euros mensuales por joven durante dos años. Sin embargo, esta medida no es nueva; ya estuvo en vigor en 2022 y 2023, sin cambios significativos en el presupuesto o las condiciones.

La oposición, en especial el Partido Popular, ha calificado el anuncio como una "cortina de humo", una táctica para desviar la atención del escándalo de Koldo García. Según el PP, Sánchez busca un nuevo ciclo informativo que desvincule su nombre del caso Koldo.

El Partido Popular ha insistido en que Sánchez está utilizando el tema de la vivienda como una distracción, un "reanuncio" sin mejoras sustanciales para tapar el caso de corrupción que persigue a su ejecutivo, del que todavía no ha ofrecido ninguna explicación. Según fuentes del PP, la medida es insuficiente para responder a las demandas de los jóvenes y solo busca desviar la atención del caso Koldo.

El caso Koldo sigue siendo una amenaza latente para Sánchez, y mientras no ofrezca respuestas claras sobre este asunto, cualquier intento de cambiar el foco de atención será centro de la diana para una oposición, que trata de arrinconar al Gobierno con las revelaciones del informe de la UCO.

Un bono, criticado por Sumar

El bono de alquiler de 250 euros, también ha sido criticado por su socio de Gobierno, Sumar, ya que a su juicio no aborda el problema estructural de acceso a la vivienda en España. A pesar de que esta ayuda puede aliviar temporalmente el bolsillo de algunos jóvenes, no está garantizado que no se traslade al precio del alquiler, generando un incremento de los precios en el mercado y beneficiando más a los propietarios que a los inquilinos, según afirmaba Yolanda Díaz. Además, la medida ha sido criticada por no ir acompañada de reformas más profundas, como la construcción de vivienda pública o la regulación efectiva del mercado inmobiliario.