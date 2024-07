Donaciones de padres a hijos y Hacienda: el límite a partir del que investigan

Las donaciones son un proceso que está a la orden del día para el ciudadano de a pie. Ya sean por parte de un familiar o un conocido, esta forma de cesión o regalo de algún bien material o económico es muy utilizada comúnmente.

Una donación es un acto voluntario donde una persona o entidad entrega dinero, bienes o servicios a otra persona o organización sin esperar nada a cambio. Suele realizarse para apoyar causas benéficas, ayudar a personas necesitadas o financiar proyectos.

¿Qué hacer si recibes una donación?

Si un familiar ha decidido regalarte o donarte una cantidad especifica de dinero dinero o ha contribuido a por ejemplo comprarte un coche, deberás saber que este acto tiene que ser obligatoriamente declarado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar recibir una multa.

Sin embargo, dependiendo del tipo de bien que se decida donar y de la comunidad autónoma en la que residas en España, se tributará de manera distinta. En el caso de que la donación sea de índole económica y no un inmueble, debes seguir ciertos pasos para cumplir con las normativas fiscales.

En primer lugar, la tributación deberá hacerse en la comunidad autónoma donde más días hayas residido en los últimos cinco años previos a la donación. Esta donación deberá ser declarada en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

¿En el caso de saltarte la normativa que podría ocurrir?

En el caso de decidir no declarar que has recibido esta cantidad de dinero, y si Hacienda lo descubre y no puedes justificar de dónde ha salido, podrían interpretar este dinero como patrimonio no justificado y exigirte tributar en el IRPF al tipo marginal, que puede llegar hasta el 56% en muchas de las comunidades de este país.

Hay una serie de bonificaciones especiales en algunas comunidades

Si la donación es realizada de padres a hijos, en algunas comunidades se ofrecen una serie de facilidades o "descuentos especiales". Sin embargo, para aplicar estas bonificaciones, habrá que seguir una serie de pasos.

La persona que haya recibido la donación tendrá la obligación de pagar, en un plazo de treinta días, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Justificar bien de donde procede el dinero adquirido en un documento de índole publica.

También cabe recalcar que si la persona decide donar, por ejemplo, acciones o inmuebles, deberá tributar en el IRPF si esta donación genera una ganancia.

Hacienda establece un máximo de dinero

Hacienda obligará a toda entidad bancaria a que la informe sobre movimientos bancarios que superen los 3.000 euros, pero esto no significa que cantidades más bajas no deban ser declaradas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.