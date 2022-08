Consecuencias de la inflación: 7 de cada 10 trabajadores recortan sus gastos en productos básicos

Los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias de la inflación y el alza de los precios mientras se resienten unos salarios que apenas suben con la subida del IPC. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los salarios en España han caído casi un 5% en el último año, siendo esta la segunda mayor pérdida de poder adquisitivo de toda Europa.

Un estudio realizado por InfoJobs sobre salarios y poder adquisitivo refleja que el porcentaje de los trabajadores que ha obtenido un aumento salarial en el último año no llega al 40% y que han sido los trabajadores con sueldos superiores a 2.000 euros al mes los que más se han visto beneficiados. Solo un 20% de quienes cobran hasta 1.000 euros al mes ha disfrutado de una subida salarial.

Toda esta situación ha llevado a la gran mayoría de los trabajadores a tener que ajustar sus gastos y reorganizar su vida cotidiana. Hasta un 70% asegura que ha tenido que hacerlo. Según InfoJobs hasta un 54% de los trabajadores han recortado sus gastos en ocio, más de un 30% han recortado en productos básicos como alimentación o electricidad, y hasta un 20% se ha visto obligado a recortar sus días de vacaciones o, directamente, prescindir de ellas.

Según este mismo estudio, las mujeres han vuelto a ser las que más se han visto afectadas por esta situación. Hasta un 58% de las encuestadas asegura haber reorganizado sus gastos, mientras que el dato en los hombres es de un 51%. También se refleja cómo han sido los trabajadores que ganan menos los que se han visto obligados a recortar más. Hasta un 43% de los que tienen salarios más elevados no han hecho ajuste alguno.

A los que les suben también pierden

Seis de cada diez trabajadores que sí han tenido aumento de sueldo durante los últimos doce meses aseguran que su poder adquisitivo ha disminuido. La inflación, del 10,8% en julio, es la culpable de ello.

De los trabajadores que se han visto beneficiados por un aumento salarial, solo los que tienen ingresos superiores a los 2.000 euros mensuales, los perfiles vocacionales y los jóvenes de entre 25 y 34 años aseguran que han podido mantener su poder adquisitivo.

Las justificaciones: inflación y recuperación económica

La inflación y la recuperación económica después de superar la pandemia del covid son los motivos a los que más recurren las empresas para justificar el no aumento de los salarios. Otro de los motivos recurrentes es que al resto de compañeros no se les ha subido el salario.

Además, más de un 30% de los trabajadores asegura que no ha recibido ninguna explicación de por qué no se produce esa subida de salarios. Este dato vuelve a acentuarse aún más en el caso de las mujeres, siendo un 36% de ellas las que no recibe ninguna explicación sobre su no aumento salarial, mientras que en los hombres el dato es cinco puntos inferior.