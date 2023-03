Cómo subirá la pensión máxima en los próximos años con la nueva reforma

El decreto ley que reforma el sistema público de pensiones se somete a votación este jueves en el Pleno del Congreso y el Gobierno de coalición cuenta ya con los apoyos suficientes para su convalidación. A pesar de ello, la promesa del Gobierno es tramitar el decreto ley como proyecto de ley para dar la posibilidad de introducir cambios vía enmienda.

La CE sólo puede avalarla tras la tramitación parlamentaria

La reforma ya ha sido avalada por las organizaciones sindicales, aunque todavía no de manera oficial por la Comisión Europea. Tal y como ha afirmado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en 'Más de uno', la CE sólo podrá avalarla cuando España solicite el cuarto plazo de los fondos de recuperación, es decir, hasta que no termine la tramitación parlamentaria. No obstante, el ministro se muestra convencido al "cien por cien" de que cuando llegue el momento "la avalará".

El nuevo nuevo sistema eleva los ingresos para hacer frente a las tensiones financieras por la jubilación de los 'baby boomers' en las décadas de los 30 y 40, y entrará en vigor el próximo 1 de abril, salvo determinados preceptos del mismo. Asimismo, contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.

La pensión máxima con la nueva reforma: cómo subirá

La reforma recoge el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas. Las primeras subirán con el IPC cada año añadiéndoles un 1,2% anualmente hasta 2050. Mientras, la pensión máxima también se revalorizará con el IPC, más el 0,115% hasta el mismo año 2050.

La AIReF estima que la evolución de las bases máximas de cotización a un ritmo superior a las pensiones máximas llevaría a una reducción del gasto de 4 décimas del PIB frente a la alternativa de que la pensión máxima crezca al mismo ritmo que las bases de cotización máximas.

Con el aumento de los salarios a un ritmo superior al de la pensión máxima, el porcentaje de personas que perciben la pensión máxima, y por lo tanto ven su pensión topada, aumenta. Este aumento conllevará a una reducción de la pensión media de las altas, que se traslada a una menor pensión media y una reducción del gasto, según el organismo.

¿Cuánto es la pensión máxima? ¿Y la mínima?

El dinero que reciben los pensionistas está ligado a la cantidad que cotizaron durante su vida laboral a la Seguridad Social, por eso hay jubilados que reciben más dinero que otros. Aunque el Ejecutivo ha dispuesto de un rango máximo y de un mínimo.

Tal y como detalla el Gobierno, en 2023 la pensión máxima de jubilación será de 42.829,29 euros, que estará repartida en 14 pagas. Es decir, que los pensionistas que tengan esta categoría podrán recibir hasta 3.059 euros al mes.

Esta cifra supone un notable aumento respecto a la del año anterior, cuando el máximo mensual estaba en 2.819 euros. Lo que supone un incremento de 240 euros.

Por otro lado, la pensión mínima dependerá de la edad a la que se haya jubilado la persona, cuánto dinero haya cotizado a la Seguridad Social o de si tiene un cónyuge o persona a su cargo:

La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores está en 10.963,40 euros al año.

está en 10.963,40 euros al año. Los jubilados con cónyuge a cargo recibirán 13.526,80 anuales.

recibirán 13.526,80 anuales. Los menores de 65 años : 10.256,40 euros al año.

: 10.256,40 euros al año. Los menores de 65 años con cónyuge a cargo: 12.682 euros anuales.

Estos son los requisitos para cobrar la pensión máxima en 2023

Para conseguir la pensión máxima de jubilación que está por encima de los 3.000 euros mensuales se tiene que haber cotizado por la base máxima durante los 25 años anteriores a solicitar la pensión. Es decir, en el pasado 2022 la base máxima ha sido de 4.139,40 euros al mes. Además, en 2023 ha cambiado también el periodo exigido para cobrar el 100% de la pensión, que es el siguiente: