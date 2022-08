Cómo apuntarse al paro: todos los documentos que necesitas presentar al SEPE

Aunque es un trámite que cualquier trabajador no desea realizar, saber cómo apuntarse al paro es esencial cuando se pierde un empleo o cuando se carece de él y se desea encontrarlo. Cabe señalar que se trata de un proceso sencillo que actualmente no puede realizarse a través de Internet. A pesar de lo que muchos puedan pensar, de manera online solo es posible solicitar la prestación por desempleo.

Cómo apuntarse al paro

Tal y como explica la página web del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) "la tarjeta de demandante de empleo se debe solicitar en las oficinas del Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma donde resida el demandante, o bien el las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal en los casos de Ceuta y Melilla". Es decir, cada persona que quiera apuntarse al paro, deberá desplazarse a una oficina.

Como cabe esperar, hay que aportar una serie de documentos:

Documento Nacional de Identidad o Permiso de residencia o trabajo en caso de que la persona solicitante sea extranjera.

Cartilla de la seguridad social. Los extranjeros también deberán llevarla si ya han trabajado con anterioridad en España.

Justificantes de titulación profesional o académica si se cuenta con alguno.

En el caso de que una persona se apunte al paro después de haber perdido un trabajo, debe añadir el certificado de empresa, aunque en este caso son las propias empresas las que se lo suelen hacer llegar al SEPE.

Asimismo, en caso de solicitar prestación por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal pide un número de cuenta bancaria con un certificado por parte del banco que demuestre la correcta titularidad de la cuenta.

Cómo apuntarse al paro online

Como hemos apuntado anteriormente, no es necesario conocer cómo apuntarse al paro por internet porque no es posible hacerlo. Sin embargo, lo que sí admite la modalidad online es la solicitud de prestación por desempleo, ya que se puede solicitar a través de la web del SEPE. Para ello es necesario estar registrado como demandante de empleo y contar con el certificado digital, con el DNI electrónico o con usuario y contraseña Cl@ve. Si no se dispone de ninguno de ellos, hay que acudir a la oficina que le corresponda al solicitante de acuerdo a su domicilio. En ese caso, vuelve a ser necesario pedir cita, ya sea por teléfono o a través de internet.

En caso de optar por la vía telemática, los pasos que deben darse son los siguientes:

Acceder a la Sede Electrónica del SEPE.

Hacer clic en la sección "Procedimientos y servicios electrónicos".

A continuación se pulsa en "Personas".

Una vez dentro, el apartado que se ha de seleccionar será "Solicite su prestación".

Para que todo resulte más sencillo, el propio SEPE incluye una "Guía de uso" y un "Manual de usuario". Ambos son de fácil comprensión, aunque el proceso tiende a ser intuitivo.

Sellar el paro

Otro de los trámites que se pueden hacer vía online es la renovación de la demanda de empleo, la cual debe realizarse cada tres meses. Este trámite, conocido como “sellar el paro”, se ha facilitado mucho desde que el demandante cuenta con la opción de realizarlo en la web del SEPE, ya que no tiene la necesidad de acercarse a la oficina de su localidad. Lo que no debe olvidar es realizar el trámite, ya que eso puede acarrear la pérdida de un mes de cobro en caso de que reciba prestación por desempleo. Si no tiene claro cómo debe sellar el paro o cuándo se cobra el paro, en su oficina del SEPE le darán información sobre cualquier duda.