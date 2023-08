Claves para entender la financiación autonómica: cómo funciona el FLA y cuáles son las comunidades más endeudadas

La ministra de Hacienda en funciones y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, reconoció este lunes que existía la posibilidad de que algunos grupos independentistas planteasen la condonación de la deuda a Cataluña como una de las condiciones para apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

Esta idea provocó el recelo de varias comunidades autónomas de distinto signo político, que advirtieron de posibles "prebendas" y reclamaron que no hubiera agravios en la reforma del sistema de financiación autonómica. No obstante, Montero aclaró que aunque existía la posibilidad, veía "precipitado" hablar en este momento de este escenario: "Es ahora mismo anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa".

Críticas en varios gobiernos autonómicos

Varios Ejecutivos autonómicos protestaron el martes sobre esta idea de condonar parte de la deuda a Cataluña, entre ellos, el presidente en funciones de Aragón, el socialista Javier Lambán, que cree que el Gobierno debe asumir una quita de esta deuda autonómica "sin más agravios entre comunidades".

El aún presidente socialista en Aragón cree que esta condonación habría de plantearse sobre el conjunto de la deuda autonómica, no solo la del FLA y "exactamente igual para todas las comunidades, con el mismo porcentaje".

Por su parte, desde la Junta de Andalucía se ha advertido de posibles "nuevas prebendas" que el PSOE ofrezca a partidos independentistas en el marco de esta posible reforma del sistema de financiación autonómica. Mientras, desde la Comunidad Valenciana, el nuevo presidente Carlos Mazón ha rechazado que el nuevo modelo de financiación autonómica se negocie "en el cuarto oscuro del separatismo" y ya ha exigido una "compensación" para la situación de "excepcionalidad" que ha multiplicado la deuda de la región tras ser "injusta y soporíferamente la peor tratada" por este sistema.

La Xunta de Galicia ha mostrado "preocupación" porque el Gobierno pueda realizar esta posible condonación de deuda, lo que considera que sería una medida "inequitativa"; mientras, en el caso de Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pide que no se condone la deuda de Cataluña, advirtiendo de que el jefe del Ejecutivo en funciones está "dispuesto a cualquier mecanismo para seguir en La Moncloa".

Cómo se financian las autonomías: las claves de la financiación autonómica

Esta reforma de la financiación autonómica, pendiente desde hace catorce años y que debería revisarse cada cinco, así como las deudas que tienen las comunidades se ha colado en la escena política a pocas semanas de que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez deban conseguir sus apoyos de cara a una posible investidura. Estas son algunas claves para conocer cómo se financian las autonomías y qué deudas tienen con el Estado.

La financiación autonómica: un modelo que se actualizó en 2009

El Estado financia los servicios públicos traspasados a las comunidades autónomas (sanidad o educación) desde los años 80, pero es en 2009 cuando la Administración Central y los gobiernos autonómicos acordaron una ley que se refrendó en el Parlamento para modernizar el sistema.

Afecta a las comunidades autónomas de régimen común y quedan fuera País Vasco y Navarra (que cuentan con sus propios sistemas de financiación) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La idea era actualizar el modelo cada cinco años, pero no se ha cumplido.

¿Cómo, cuándo y cuántos recursos traspasa el Estado?

Los gobiernos calculan la transferencia de recursos haciendo una previsión de los ingresos que se van a recaudar por los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, algunos de ellos cedidos totalmente como el IBI, y otros estatales de los que se entrega una parte, como el IVA o del IRPF.

Son las entregas a cuenta que el Gobierno anualmente contempla en los Presupuestos Generales del Estado y que cada año actualiza según hayan cambiado las variables que determinan la financiación. Las comunidades reciben mensualmente las entregas a cuenta y a los dos años, conocidos ya los datos reales de recaudación, se ve si se han sido calculado al alza o a la baja.

Es cuando se hace la "liquidación" que normalmente sale a favor de las autonomías y es cuando hay que hacer un nuevo pago.

¿Cuánto dinero se entrega?

Las primeras entregas a cuenta que se calcularon con el modelo de 2009 se introdujeron en los presupuestos de 2010 y ascendieron a 75.732 millones y las últimas correspondientes a las cuentas de 2022 fueron de más de 111.000 millones.

¿Qué variables entran en juego en el modelo?

Población ajustada, ponderando la población según franjas de edad, superficie, dispersión e insularidad de cada territorio, etc.

¿Cómo se asegura un reparto equitativo?

Existen varios fondos:

El Fondo de Suficiencia Global .

. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales : asegura que todas las comunidades van a recibir los mismos recursos por habitante en términos de población ajustada.

: asegura que todas las comunidades van a recibir los mismos recursos por habitante en términos de población ajustada. Fondos de Convergencia, que tratan de evitar posibles desequilibrios del sistema y tienen en cuenta los niveles de vida de cada región.

Los principios de autonomía y de corresponsabilidad se refuerzan mediante el aumento de los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas y mediante el incremento de las competencias para tener una mayor capacidad de decidir sobre el volumen de ingresos de que disponen.

¿Qué reclaman las comunidades autónomas?

Son muchas las comunidades que exigen una reforma del modelo al sentirse infrafinanciadas con el actual sistema. Son varias las que alertan de que han sido agraviadas y que exigen ser compensadas teniendo en cuenta su población real, pero varios gobiernos autonómicos reclaman que se tengan en cuenta también otros factores, como el envejecimiento o la dispersión de la población. Es frecuente que en las negociaciones sobre el modelo de financiación, las comunidades se alineen no en función del color de sus gobiernos sino de sus características comunes (las más despobladas, por ejemplo).

¿Pueden las comunidades financiarse por otras vías? ¿Qué es el FLA?

El FLA es el Fondo de Liquidez Autonómica, que es una línea de crédito que tiene como objetivo que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas para que no tengan que recurrir a los mercados para financiar su deuda.

Se utiliza para financiar vencimientos de deuda o pago de facturas a proveedores que tengan las autonomías.

¿Por qué se creó el FLA?

Se creó en 2012, durante la crisis económica. A lo largo de ese año, nueve autonomías tuvieron que pedir ayuda financiera al Gobierno que presidía Mariano Rajoy y, ante esa situación de asfixia económica que atravesaban las comunidades autónomas, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, creó el fondo de financiación, dotado, en ese primer momento, con 18.000 millones de euros.

¿Qué comunidades se acogieron en sus inicios y cuántas hay a día de hoy?

Cataluña fue la primera comunidad en pedir su adhesión al FLA y le siguieron Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.

A día de hoy, además de estas comunidades, también están Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja.

¿Qué deuda tiene actualmente cada comunidad autónoma?