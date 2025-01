CC.OO y UGT se movilizan el domingo contra el PP que ya ha anunciado que apoyará el nuevo Decreto Ómnibus

Los dos grandes sindicatos, CC.OO y UGT han convocado para este domingo movilizaciones en el conjunto del país para protestar por el que consideran que es un “uso oportunista de los derechos sociales y la protección de la mayoría social”. En Madrid los sindicatos se concentrarán a partir del mediodía en la Plaza Jacinto Benavente. Unas concentraciones que se llevarán a cabo bajo el lema “Con los derechos de la gente no se juega”.

Unas protestas que se convocaron la semana pasada tras la votación en el Congreso de los Diputados de los Reales Decretos que había presentado el Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos el Decreto Ómnibus que incluía aproximadamente, unas 80 medidas entre ellas algunas cuestiones sociales, como por ejemplo la revalorización de las pensiones o el mantenimiento de las subvenciones al transporte público.

Unos Decretos que no pudieron salir adelante porque el Gobierno no consiguió reunir las mayorías parlamentarias suficientes, ni de la oposición ni tampoco de sus socios, de Junts per Catalunya que terminaron votando en contra de estas iniciativas legislativas. Y es que, en concreto, el PP insistió en este debate parlamentario en plantear al Ejecutivo que estaban dispuestos a apoyar las medidas más sociales, como la revalorización de las pensiones, siempre y cuando el Gobierno hiciera un decreto ex proceso para estas cuestiones, sin mezclar otros asuntos.

Finalmente, esta semana, para poder sacar adelante estas medidas, el Gobierno ha accedido a negociar con Junts per Catalunya, para recabar su apoyo y asume el planteamiento realizado por los de Alberto Núñez Feijóo de “trocear” el polémico de Real Decreto Ómnibus para poder aprobar, ahora sí, estos temas más sociales que afectan a las pensiones y al transporte. Una decisión, que ha comportado además el cambio de postura del PP, que ahora sí, ha anunciado que votará a favor del nuevo Decreto en el Congreso de los Diputados a partir de este mes de febrero.

Los sindicatos mantienen las manifestaciones pese a que el PP votará a favor del nuevo Decreto Ómnibus

Sin embargo, el cambio de intención de voto del PP no ha sido suficiente motivo para los sindicatos para desconvocar estas manifestaciones convocadas para este domingo. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que mantienen estas movilizaciones porque consideran que es fundamental que la ciudadanía se manifieste y les diga a los políticos “que cuando es sí es sí y cuando es no es no”, porque creen que no hay necesidad de ir cambiando de opinión en cuestiones tan importantes como estas.

Considera Álvarez que el PP se ha equivocado no apoyando desde un primer momento el incremento de las pensiones porque con este movimiento ha conseguido, dice, “sembrar dudas entre los jubilados y pensionistas sobre si está a favor o no de este sistema de pensiones”. Ha añadido el líder de la UGT que lo que se produjo la semana pasada por parte del Congreso fue un “secuestro de derechos que va más allá de la democracia”.

En el manifiesto que los sindicatos, CC.OO y UGT, han presentado esta semana argumentan que el Parlamento debe estar al servicio de la gente y no “de estrategias de vuelo corto que solo consiguen desprestigiar a quienes las realizan” teniendo, aseguran, efectos negativos sobre las instituciones democráticas.