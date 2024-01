Carlos Cuerpo se estrena en una jornada en Davos con choque entre Ribera y Repsol por las declaraciones de Imaz

El Foro Económico Mundial va llegando a su fin y por él van compareciendo los últimos líderes mundiales. Hoy ha sido el turno de Carlos Cuerpo, que se acaba de estrenar como ministro de Asuntos Económicos de España internacionalmente en una mesa de debate sobre lecciones de campo para un buen crecimiento.

Cuerpo ha destacado que hay que redefinir el concepto de crecimiento, que se necesita ampliar esa definición y hay varios elementos que juegan un papel esencial para ello. Ha destacado el retorno de las inversiones sociales, claves a su juicio no solo para mantener la justicia social en el crecimiento y ha sostenido que el elemento de cohesión social VS riqueza no es contrario.

En este sentido, el ministro ha presumido de las políticas económicas del Gobierno, como es el Salario Mínimo que se firmó ayer con los sindicatos. También ha incidido en la inversiones verdes, se trata ha puntualizado, de una narrativa de inversiones y no de un costo: "Está el ejemplo de menores costes de España y este es el resultado de muchas inversiones". La combinación de todos estos elementos es, ha dicho, clave mientras ha recordado que se debe continuar con las reformas estructurales.

El mundo es complejo y tenemos que acostumbrarnos y reducir su nivel de ansiedad, eso es parte de nuestro papel

Sin duda la Inteligencia Artificial ha sido uno de los temas más debatidos este año en el Foro y el ministro también se ha referido al respecto. La regulación de la IA debe ser global, ha defendido, tras recordar que la Unión Europea ha sido pionera la regulación de esta tecnología.

El choque entre Imaz y Ribera

"Tenemos que repensar nuestra política energética" es el mensaje que ha trasladado Josu Jon Imaz en el panel en el que ha participado en Davos llamado "construyendo transiciones equitativas: verdes y justas". El CEO de Repsol cree que si no se desarrolla una transición justa se fracasara en el esfuerzo: "Desde mi punto de vista , creo que es importante tener una mirada comprensiva e inclusiva de la transición, de otra forma vamos a fallar".

Imaz piensa que no se le está dando el enfoque correcto: "Llevamos 5 refinerías, 5 muy importantes en España. Podrías pensar, se acabó la refinación. Vamos a cerrar, vamos a poner un centro de interpretación, un museo...Eso es transición justa, crear 3 empleos, pagarles mil euros al mes...Eso no es la solución, es la consecuencia de un enfoque ideológico de la transición energética". Lamenta así que mucha regulación puede jugar en contra del sector industrial.

Declaraciones que han tenido respuesta de la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica en La Sexta. Teresa Ribera se ha mostrado decepcionada en Al Rojo Vivo con estas palabras de Imaz: "Yo por el señor Imaz tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante. Me parece populista el mensaje que dice. Su comentario es un comentario interesado en generar una reacción en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático".

Ribera le ha acusado de hacer un uso perverso de la información: "Es una manera de negacionismo y de retardismo, cosa como digo, que nunca hubiera esperado de un señor como es Josu Jon Imaz". "Por supuesto que sus refinerías son eficientes, por supuesto que mantienen estándares ambientales con arreglo a la legislación vigente y calidad de empleo entre sus trabajadores" ha añadido. "Imaz también sabe que debemos desconectarnos de los combustibles fósiles" en este sentido, ha cerrado su réplica recordando "hasta 200 países, incluidos los grandes productores y, por supuesto, los grandes consumidores de energía en el mundo han llegado a esa misma conclusión en la COP de Clima de Dubái hace apenas un mes.

Por tanto, el debate no es si las medidas de cambio climático son o no ideológicas, sino cómo se aborda de forma ordenada esa transformación de nuestro sistema energético. Y sobre eso se niega a hablar, defiende una especie de neutralidad tecnológica como si cupieran las tecnologías que siguieran emitiendo gases de efecto invernadero sobre la base de quema de combustibles fósiles. Es absurdo. Así que me parece que es sobre todo un ejercicio de palabras y creo, como decía antes, que no se trata de jugar con palabras. Se trata de sentarse a trabajar para hacer realidad la transformación de nuestro sistema energético".