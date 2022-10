Así es la nueva tarifa regulada del gas: requisitos para contratarla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves una nueva batería de medidas destinadas a combatir el impacto de la crisis energética en la población, lo que supondrá una movilización adicional de 3.000 millones de euros, con las que se pretende proteger al 40% de los hogares españoles.

Entre las medidas más destacadas, está la nueva tarifa regulada (TUR) para aquellas comunidades de vecinos que tengan una caldera centralizada de gas natural. El objetivo de la medida es limitar hasta finales de 2023 la subida trimestral de los precios, como sucede con las tarifas reguladas ya existentes.

¿Qué es la TUR?

Es la Tarifa de Último Recurso, ofrecida por las comercializadoras del mercado regulado y destinada a proteger al pequeño consumidor, ya que tanto los precios como las condiciones de la tarifa están fijadas por el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La TUR se revisa cada tres meses (enero, abril, julio y octubre), no tiene permanencia (se puede contratar y volver al mercado libre cuando se quiera) y es equivalente a la tarifa de precio regulado del mercado eléctrico (PVPC).

La OCU recomienda contratar la TUR para evitar que las facturas de gas se disparen. Aunque sus precios subirán en los próximos meses, contratarla ahora puede derivar en un importante ahorro para los consumidores.

El ejemplo que pone la OCU es que el coste anual con la tarifa TUR para un hogar medio que usa el gas como calefacción y tiene un consumo de 9.000 KWh al año es de 723 euros. Sin embargo, en la mejor de las tarifas de mercado libre, el importe sube a 1.516 euros.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a ella?

Actualmente, la tarifa sólo estaba pensada para que se acogiesen a ella clientes individuales. Cualquier consumidor podía contratarla siempre que tuviera un consumo anual inferior a 50.000 kWh (quienes tengan la tarifa RL.1, RL.2 o RL.3).

Sin embargo, con la nueva batería de medidas del Gobierno, ahora las comunidades de vecinos también podrán acogerse a ella -antes no podían porque su consumo superaba el límite establecido para clientes individuales-. No obstante, todavía no se sabe si habrá algún tipo de limitación en el consumo anual, como sucede con estos casos individuales.

¿Cómo funciona, cómo se contrata y qué precios tiene?

Los precios fijados y recogidos en el BOE muestran tres modalidades de tarifa TUR de gas:

TUR RL.1 : viviendas que disponen de agua caliente y/o cocina a gas. Consumo de hasta 5.000 kWh/año.

: viviendas que disponen de agua caliente y/o cocina a gas. Consumo de hasta 5.000 kWh/año. TUR RL.2 : inmuebles que cuentan con calefacción de gas. Su consumo anual es de hasta 15.000 kWh.

: inmuebles que cuentan con calefacción de gas. Su consumo anual es de hasta 15.000 kWh. TUR RL.3: para hogares con instalación de calefacción, además de agua caliente y/o cocina a gas. Su consumo anual es de hasta 50.000 kWh.

Como la TUR únicamente es ofrecida por una serie de comercializadoras específicas, para contratarla hay que dirigirse a ellas:

Comercializadora Regulada Gas&Power (Grupo Naturgy).

(Grupo Naturgy). Energía XXI (Grupo Endesa).

(Grupo Endesa). Curenergía (Grupo Iberdrola).

(Grupo Iberdrola). Baser (Grupo Total Energies).

A pesar de que el precio se revisa cada tres meses, actualmente se encuentra limitado desde octubre de 2021, continuando por debajo de la subida que experimentan las tarifas del mercado libre.

¿Y cuáles son los precios actuales de la TUR? Según publica la OCU, son los siguientes: