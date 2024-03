Los agricultores buscan la complicidad de los ciudadanos en una nueva protesta este domingo

“Nos siguen sobrando los motivos” es el lema elegido por Unión de Uniones, la organización agraria que aglutina a un mayor número de Asociaciones de agricultores independiente que han convocado una nueva protesta para este domingo 17 de marzo en Madrid. Una manifestación, en la que quieren poner de relieve que las propuestas que el Ministerio de Agricultura ha puesto sobre la mesa para reducir la burocratización de la aplicación de la PAC (Política Agraria Común) siguen siendo un parche y no resuelven el problema. “No podemos tener una PAC que no es ni agraria ni comunitaria, que es únicamente medioambiental” ha afirmado Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones.

Cortés ha explicado también que otra de las demandas del sector es un mayor control en las fronteras de los productos importados por nuestro país para evitar situaciones como las que se dieron la semana pasada, en la que se detectaron fresas procedentes de Marruecos que estaban contaminadas con Hepatitis A. Critican que estos controles sean aleatorios y afirman que “es muy posible que hayan entrado fresas con hepatitis A”.

Además, reclaman al Ministerio de Agricultura una verdadera Ley de Cadena Alimentaria que comporte aprobar unos criterios sobre los costes de producción y así evitar que se vendan productos a pérdidas, una de las principales reivindicaciones del sector.

El recorrido de la manifestación

La protesta, que ya ha sido acordada con la Delegación del Gobierno de Madrid, está previsto que arranque a partir de las once de la mañana de Nuevos Ministerios, donde se ubica el Ministerio de Transición Ecológica y que transcurra por el Paseo de la Castellana, el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, hasta llegar al Ministerio de Agricultura frente a la estación de Atocha.

No es casualidad, ha explicado Luis Cortés que elijan iniciar su protesta frente al Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, porque es ella a quien responsabilizan de estar marcando la hoja de ruta en todas las políticas que afectan al sector de la agricultura y la ganadería. “Quien manda en el ministerio de agricultura, es la vicepresidenta tercera del Gobierno, imponen unas normas que no nos dejan producir” ha dicho Luís Cortés.

Esta previsto que este domingo, lleguen a la capital unos 1.500 tractores, procedentes sobre todo de Castilla la Mancha, que accederán a la capital a través de cinco columnas. Unión de Uniones, quiere que gran parte de los tractores que en la anterior protesta del 21 de febrero no pudieron llegar a Madrid, puedan hacerlo ahora.

Una manifestación festiva

En todas las manifestaciones que se han llevado a cabo las últimas semanas, los agricultores han puesto de relieve que se han sentido muy apoyados por la ciudadanía, sensibles a sus reivindicaciones. Por eso ahora, quieren aprovechar este momento, para animar a los ciudadanos, sobre todo a los madrileños para participar en esta protesta del domingo.

Anastasio Yébenes, que es el máximo responsable de Unión de Uniones en Castilla la Mancha, ha animado a todas las familias a participar en esta protesta “queremos que todo el mundo venga a apoyarnos y que se sumen, desde asociaciones de consumidores hasta civiles”. Creen que es una buena oportunidad para demostrar al Ministerio de Agricultura, que lo que tenemos por delante no es sólo un problema que afecta al sector primario, sino que tiene repercusiones en toda la sociedad.

Buscando esta complicidad con los ciudadanos, los agricultores han anunciado que este domingo donarán 125 litros de aceite a la organización sin ánimo de lucro que dirige el padre Ángel, Mensajeros de la Paz. Además, tienen previsto instalar un punto de donación de sangre, frente a la sede del Ministerio de Agricultura, que simbolice cómo los agricultores se están dejando la sangre en el campo.