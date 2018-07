El WAM de Murcia es el nuevo SOS 4.8: Editors, Lori Meyers o Future Islands completan el cartel

EL PRIMER FESTIVAL DE LA TEMPORADA

El sustituto del festival murciano SOS 4.8 ya tiene el cartel cerrado y se celebra en la primera semana de mayo. Editors, The Magician, Future Islands, Trentemøller y Orbital figuran entre los grupos internacionales del festival 'We are Murcia' (WAM). Eso sí, el 'indie' español seguirá siendo protagonista con Varry Brava, Second o La Habitación Roja.